Se registró una nueva suba del almidón en los supermercados

jueves 23 de marzo de 2023 | 1:30hs.

Escasea la producción de mandioca debido a la sequía y su derivado como la harina de almidón se encuentra con subas de más del 40% en las góndolas de los supermercados. Mientras que, en otros comercios continúan sin stock de este tipo de mercadería.



Los comerciantes consultados mencionaron que es un producto muy demandado por la fecha de cara a Semana Santa y que “cada vez cuesta más conseguir porque los mismos proveedores están con dificultades”. Adjudican la situación a la poca producción de mandioca, la cual tuvo otro año no favorable a causa de la ausencia de lluvias.



Cabe mencionar que este matutino realizó un relevamiento hace semanas atrás en el cual se observó escasez de la harina de almidón en los mostradores de algunos supermercados de Posadas. En aquellos días, los pocos locales que contaban con el producto tenían un precio entre $1.100 y $1.250 el kilo. Actualmente se consigue entre $1.350 y $1.800.



Comercios

Tras un nuevo recorrido- diez días después- se detectaron subas en diversas marcas, mientras que, en otros comercios siguen sin contar con este tipo de alimento.



En tanto, Sebastián Vera, repositor en un reconocido supermercado de Posadas, contó a El Territorio que la fécula de mandioca y la harina de maíz son productos muy solicitados desde que comenzó febrero. Destacó que la harina de almidón o fécula es la más vendida y la que sufrió más subas desde que comenzó el año.



Señaló que el precio de la harina de maíz desde que comenzó el año subió entre $100 y $150, actualmente se consigue entre $550 y $700 el kilo, mientras que la harina de almidón tuvo incrementos de hasta $700. Según la marca, se consigue a $1.350, $1.400 y $1650.



Por su parte, Dionisio Ottawa, comerciante, mencionó que “se trata de un producto difícil de conseguir y cada vez más caro”.



“En mi caso, tengo sólo una marca a la venta, porque las demás se incrementaron mucho. Hay suficientes pedidos y buenas ventas, pero para la persona común se volvió un producto con poco alcance”, aseveró. Por otro lado, Ottawa dijo que tiene la harina de almidón a $1.800 el kilo.



Tras ser consultado por la sequía, expresó que es un fenómeno que dañó mucho estos últimos años al sector productivo.



“Las consecuencias están a la vista por las pocas lluvias, falta la mandioca, el maíz y en su momento también faltaban hortalizas. El resultado fueron los aumentos. El ser humano debe tomar conciencia de que la tierra nos está diciendo algo”.



Producto costoso

A su vez, Sergio Santacruz tiene un puesto ambulante y se dedica a la venta de frutas, verduras y harinas de almidón y maíz.



Relató que hace más de una semana no consigue al por mayor fécula de mandioca.



“Hay una escasez terrible debido al problema de la mandioca en cuanto a la sequía”, mencionó.



Luego, contó que compraba la bolsa por 25 kilos para cubrir con todos sus clientes. No obstante, sostuvo que la fécula al por mayor subió y vale desde $25.000 en adelante. “Lo que se encuentra es sumamente costoso, tendría que vender a $1.900 el kilo y será díficil la venta”, manifestó. Seguidamente, añadió que tomó la decisión de suspender la venta de harina de almidón hasta que la situación se normalice. "El año pasado la bolsa de 25 kilos valía $8.000, este año nos superó la inflación y la sequía", lamentó.