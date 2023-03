Registran una yaguareté con cría en Andresito

jueves 23 de marzo de 2023 | 6:04hs.

La organización medioambiental Proyecto Yaguareté confirmó ayer que en los últimos días lograron detectar una ejemplar con cría en la Reserva El Puente Verde de Comandante Andresito. Al revisar las imágenes notaron que se trataba de la felina nombrada como Kunumí quien iba acompañada de un pequeño cachorro del cual no había registro.



“Hace unos días, las cámaras trampa de la Reserva El Puente Verde captaron a una yaguareté hembra con su cría, y descubrimos que se trataba de Kunumí, lo que nos permite afirmar que Memby se convirtió en abuela y Kerana en bisabuela”, dijeron desde la entidad al recordar el linaje de este felino y destacaron que la reserva donde fue avistada por las cámaras corriendo tras su madre es “una pieza clave” del Corredor de Conservación y Desarrollo de la Península de Andresito. Ese espacio conecta los Parques Nacionales Iguazú tanto de la Argentina como de Brasil y “enhebra otras nueve áreas protegidas privadas y provinciales”.



Las imágenes fueron logradas con cámaras de la entidad civil Aves Argentinas, colaboradora de Proyecto Yaguareté.



A finales del año pasado, desde la entidad contaron a este medio que estaban en pleno proceso de monitoreo de población de yaguaretés que habitan el corredor verde que comparten Argentina y Brasil y que pasa por la parte central y el Norte de Misiones. El estudio, que se realiza cada dos años, busca obtener información sobre el número actualizado de esta especie. Actualmente están en pleno proceso de análisis de los datos obtenidos que podrían darse a difusión a finales de este año o principios del próximo.



El trabajo es encarado por la Fundación Proyecto Yaguareté y el Projeto Onças do Iguaçu, del vecino país. El dato que se obtenga será clave para saber si la cantidad de felinos se mantiene, subió o bajó. “Para el Corredor Verde de Misiones, que es este espacio de selva que compartimos desde Iguazú hasta Yabotí y Salto Encantado y traspasa la frontera al Parque del Turvo y el Parque do Iguaçu, en Brasil, todo ese lugar debiera tener unos 250 habitantes por el límite de hábitat disponible para ellos”, había explicado Martín Tinari, de Proyecto Yaguareté.