Asamblea Federal por más cine del interior del país

jueves 23 de marzo de 2023 | 2:30hs.

Como puntapié de un nuevo accionar de la industria audiovisual argentina, la Asamblea Federal del Incaa tomó mayor carácter federal tras su despliegue ayer en Posadas, Misiones.



A raíz de un pedido del Iaavim de poder jerarquizar este órgano de cogobierno del Incaa y acercarlo más al interior, ahora hay cuatro asambleas en el año, donde dos siguen apostando a la virtualidad y dos son presenciales, con una sede rotativa en distintas provincias.



Así, luego de esta primera experiencia formal en suelo misionero, en junio toda la cúpula cultural y audiovisual del país se reunirá nuevamente en Jujuy.



‘‘Siento como que de alguna manera aquello del federalismo se empieza a hacer realidad cuando hacemos estas cosas, cuando creemos y nos convencemos de que algo que pasa en cualquier provincia es un gesto y un hecho nacional, porque todas las provincias somos parte de la Nación’’, dijo el siempre entusiasta Joselo Schuap, ministro de cultura local tras el cierre de la Asamblea.



En esa línea recordó el recorrido del sector que bregó por su propio instituto desde la militancia del Oberá en Cortos hasta llegar a este hito y graficó que aún queda un futuro enorme con una vara muy alta por mantener.



Nuevas medidas, más facilidades

Dentro de los temas abordados en la Asamblea, se destacaron algunos puntos que definen políticas públicas más accesibles para los realizadores de todo el país.



Tal como había adelantado Mario Giménez, presidente del Iaavim a este matutino, se plantearon cuestiones relacionadas con un nuevo Plan de Fomento, ‘‘una expectativa que está hace mucho tiempo en la comunidad y de la que vamos a participar con mucho interés para que sea un plan realmente estratégico justo’’, alegó.



Una de las medidas puntuales tiene que ver con acrecentar el número de proyectos en la ventanilla regional (una sub línea de la ventanilla de audiencia media) mediante permitir la presentación de proyectos por parte de personas humanas, no solamente jurídicas.



Según explicó Giménez, ‘‘ esto ya acontecía para el género documental, pero no así para los proyectos de ficción’’. Entonces, ahora sumado a los ya existentes comités de evaluación integrados por personas de las regiones del interior del país y el hecho de que los antecedentes ya no sean vinculantes para concursar, se suma este tercer factor, que se puedan presentar personas humanas. Además, ‘‘ quedamos en constituir de inmediato una mesa de trabajo para trabajar la letra fina de esta medida en una articulación de sector público (Nación y Provincia) y sector privado que en esto tiene mucho que aportar y por sobre todas las cosas es el destinatario de estas políticas’’, graficó Giménez.



Por otro lado, también se habló acerca de los mecanismos para viabilizar con mayor celeridad el subsidio a las provincias. Se insistió sobre la necesidad de darle previsibilidad y claridad a dichos fondos y se acordó una nueva reglamentación para el apoyo a festivales. ‘‘Se implementó una serie de categorías que van a hacer que los aportes sean menos discrecionales de acuerdo a una categorización de trayectoria, tamaño y otras a cada evento audiovisual’’, detalló Giménez.



Finalmente se planteó una vez más la necesidad urgente de acordar cuál es la mejor estrategia legislativa en relación al cobro tributario a las plataformas OTT.



‘‘Hay que agotar una instancia que es: ver si con lo ya hecho, con el cobro que la Afip hace del IVA a estas plataformas, una porción del impuesto pueda ir al Fondo de Fomento del Incaa. Ese sería como el plan A, si eso no es así porque se entiende que no es lo mismo que lo que la ley previó en su momento, hay que hacer una ley nueva. Y ahí se abre otro camino que es ver si el proyecto del diputado Pablo Carro es el camino elegido, si lo es el proyecto más ambicioso impulsado por el Espacio Audiovisual Nacional o incluso -como se dijo hoy- abrir una tercera vía que puede ser un proyecto impulsado por esta Asamblea, que al fin de cuentas es -según la Ley de Cine- el ámbito donde se dirimen estas políticas audiovisuales’’, definió el misionero.



Por su parte, Nicolás Batlle volvió a destacar la importancia de realizar la asamblea en Misiones como un factor que sume a lo federal, remarcó el balance positivo y el hecho de que Argentina es un país que sigue siendo muy competitivo dentro del mercado internacional.



‘‘Un poco la idea es reducir esas asimetrías que existen entre la concentración de recursos en la Ciudad de Buenos Aires y el resto del país. En ese sentido venimos trabajando en los últimos años, sabemos que es un año complejo, de elecciones, pero hay voluntad de seguir trabajando y aprovechar este tiempo para ir resolviendo los problemas pendientes que tenemos en el audiovisual’’, comenzó diciendo al cierre. En ese marco sumó que la pelea por los OTT continuará así como la implementación de normativas que incentiven la producción en suelo argentino. ‘‘La voluntad es trabajar por un cine cada vez más federal, con más perspectiva de género, más sustentable, más inclusivo tanto en la producción como la visualización de contenidos’’, refirió el vicepresidente en ejercicio de la presidencia del Incaa.



Misiones nuevamente como una de las pioneras, abrió la jugada. En este caso para el debate de políticas públicas que buscan hacer crecer el sector audiovisual para generar mayor trabajo de calidad y una cultura que apueste a la identidad propia.