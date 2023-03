“Ella ya veía lo que estaba por pasar y no logró cerrar las puertas del auto”

miércoles 22 de marzo de 2023 | 6:03hs.

Mientras se esperan los resultados de la prueba de absorción atómica que fueron solicitados días atrás por el Juzgado de Instrucción Siete, en el marco de la pesquisa que busca determinar en qué circunstancias murió la gendarme Jésica Galeano (31), quien fuera hallada muerta el domingo 12 de marzo dentro de su coche y con un disparo en la cabeza en el barrio Cocomarola Este, desde la familia de la formoseña decidieron involucrarse de lleno en la investigación.



Y es que bajo la representación legal del abogado Ricardo Guanuco, decidieron hacer los trámites para presentarse en el expediente bajo la figura de querellantes particulares. Todo esto, con la intención de poder estar al tanto de los avances en la causa, como así también tener la posibilidad de incorporar elementos de prueba.



Quien por estas horas es la cara visible de la familia, más que nada por su exposición en los medios, es Fabián Galeano, hermano de Jésica y que al igual que su familiar también pertenece a la Gendarmería Nacional (GNA).Acompañado del abogado Guanuco, el hombre comentó cómo vive por estas horas los avances de la pesquisa.



“A nosotros nos cuesta mucho aceptar que mi hermana ya no está con nosotros, es muy doloroso para todos pero tratamos de ser fuertes porque ésta persona dejó sin madre a tres criaturas. Nuestro pedido es que esto no quede impune, desde un primer momento sabíamos que esto fue un femicidio, porque a mi hermana jamás se le pasaría por la cabeza hacer algo como esto, de quitarse la vida”, remarcó Fabián en una entrevista que mantuvo con este matutino.



El entrevistado remarcó que la pareja de su hermana, Horacio B. (35), siempre fue una persona muy violenta, incluso antes de conocer a Jésica.



“Tenía denuncias de la expareja por violencia de género y tiene antecedentes dentro de la fuerza por violencia hacia los compañeros. Son muchas cosas que lo ponen como lo que es, una persona violenta”, remarcó.



No pudo esquivar la muerte

Consultado por los minutos previos al trágico desenlace, y según lo que la familia sabe hasta el momento sobre esto, Fabián comentó que lo más probable es que Jésica buscó refugio en el auto. Aunque no pudo lograr su cometido.

La muerte de la gendarme se descubrió el pasado domingo 12 de marzo.

“El auto estaba en llantas, no se podía ir a ningún lado. Mi hermana no sabe manejar. Yo lo que pienso es que ella quiso resguardarse en el auto y no lo logró. Ella ya veía lo que estaba por pasar y no logró cerrar las puertas del auto”, aseguró.



Por otro lado, remarcó que el presunto femicida “ni siquiera tuvo la capacidad de avisar a nadie” luego de ocurrido el hecho.



También narró una situación traumática para uno de sus sobrinos: “El más grande, estaba durmiendo y él fue, lo despertó y le mostró cómo estaba la madre. Ese daño psicológico que le generó es irremediable”.



Alejada de sus amigos

En otro apartado de la entrevista, Fabián comentó que tuvo la oportunidad de charlar con compañeras de trabajo de su hermana y amistades que Jésica tenía en la ciudad. Y remarcó que todos le comentaron que en el último tiempo la gendarme se había alejado mucho de su entorno.



“Hablé con compañeras de ella y me comentaron que ella desde un tiempo hasta acá se había alejado de ellas, cuando ellos le invitaban a tomar un mate siempre estaba él y ella no podía despegarse de él. Esta persona era muy invasiva, no la dejaba andar sola”, señaló el entrevistado.



Y añadió: “Lamentablemente ella nunca pudo pedir ayuda, nosotros intuimos que estaba pasando un mal momento con esta persona porque era violenta, cuando ella inició relación yo le dije que no me gustaba esta persona, y él la convenció de que todo eso era mentira. Incluso, el último año la alejó completamente de nosotros, incluso de su madre y más aún de mí”.

Querellantes particulares en el expediente

En lo que respecta a la parte legal, el abogado Ricardo Guanuco, comentó que a la par de la instancia penal, también se inició el proceso ante la Justicia de Familia con la intención de lograr la restitución de la menor de las hijas de la víctima.



"Nos constituimos en el expediente y estamos solicitando la restitución de la menor para que mantenga el vínculo con la abuela materna y que pueda re vincularse con la familia materna", sostuvo el letrado.



Por otro lado, en lo que respecta a la parte penal, indicó: "Nos constituimos como querellantes particulares porque obtuvimos mucha información después del hecho. Ya se hicieron testimoniales y la indagatoria pero es importante también que estemos en la causa porque podemos controlar las pruebas para que garantice que haya justicia para la familia de Jésica".