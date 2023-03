“Las sentencias se escriben en los medios y un juez las suscribe”

miércoles 22 de marzo de 2023 | 6:02hs.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner habló anoche en el encuentro organizado por el Grupo de Puebla, en el marco del Foro Mundial de Derechos Humanos que se realiza en Buenos Aires.



La exmandataria participó en la jornada “Voluntad popular y democracia. Del partido militar al partido judicial, las amenazas a la democracia”, que es parte del III Foro Mundial de Derechos Humanos que tendrá lugar hasta el viernes 24 de marzo. En la mesa de cierre del panel sobre “persecución político-judicial” estuvo acompañada por Evo Morales, Rafael Correa, Ernesto Sámper y José Luis Rodríguez Zapatero.



Al inicio de su discurso, la vicepresidenta comenzó criticando el impacto de los medios en la justicia. “El lawfare no se explica sin los medios de comunicación. Las sentencias se escriben en los medios de comunicación y un juez suscribe la acusación o la sentencia”.



“El lawfare que hoy inunda toda la región fue precedido por otros instrumentos previos”, continuó CFK haciendo referencia a las fuerzas armadas. “Durante al Doctrina de Seguridad Nacional, las FFAA cumplieron en todas la región el rol de interrupción de los procesos que hoy se llaman populistas y que toda la vida fueron democráticos, populares y nacionales”.



Y agregó: “El partido militar era lo que pasó en el 76. Se interrumpe un modelo de participación y, por sobre todo, el peronismo, que era la movilidad social ascendente”.



En esa sintonía, afirmó ser “hija del modelo social ascendente”. Sin embargo, subrayó que ese modelo de país finalizó con la dictadura cívico-militar de 1976. “El golpe destruyó ese modelo de país y de acumulación que no sólo era económico, sino también cultural”. En esa línea, describió que “en esa Argentina, si estudiabas y trabajabas, progresabas y te iba bien”.



Al respecto, Fernández de Kirchner recordó lo que “construimos en materia de Derechos Humanos” y mencionó algunas políticas en esa materia durante la gestión kirchnerista. “Hubo ofrecimientos de declarar de constitucional las leyes de impunidad, que por supuesto Néstor rechazó”, detalló, y agregó “nos hacen pagar el avance en los Derechos Humanos. Se encarnizan conmigo por lo que hicimos”.



Además, hizo referencia a Javier Milei: “Hay un nuevo político que habla mucho de Von Hayek. Fue un economista de la escuela de Chicago junto a Milton Friedman. Se instaló ese laboratorio neoliberal con el golpe de Pinochet”.



Sumado a esto, recordó la crisis de 2001, el cual fomentó un “repudio a la política por lo que había pasado”. “Quizá los que son muy jóvenes no lo sepan, pero reconstituimos la autoridad de una Casa Rosada, de un poder Ejecutivo. En 2001 los argentinos gritaban ‘que se vayan todos, que no quede ninguno solo’”, afirmó.



Continuando con su discurso, mencionó el inicio del kirchnerismo. “En 2003 empezó una Argentina diferente. Ese hombre (Néstor Kirchner), empezó a pagarle al FMI para que nunca más pueda intervenir en la economía de nuestro país”, recordó la vicepresidenta. Además, mencionó los distintos “movimientos populistas” que ocurrieron a la par en la región, lo que, según la exmandataria, constituyó la época con menor desigualdades en Latinoamérica.



Además, criticó “la nueva oleada de neoliberalismo” en Argentina que, a su criterio, comenzó en 2015. A partir de ese entonces sostuvo que “comienzan a construir la teoría de que se llevaron todo, que robaron todo”. Y agregó” Tuvimos que contraer deuda para pagar la deuda de ellos”. Acto seguido, citó a Dujovne, quien mencionó que, cuando asumió su cargo, “Argentina tenía niveles de endeudamiento bajísimos”.

Argentina regresará a la Unasur

El presidente Alberto Fernández encabezó ayer una reunión en la Casa Rosada con integrantes del Grupo de Puebla, foro político y académico progresista y, en ese contexto, se confirmó la continuidad de la Argentina y otros cinco países en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). “En América Latina estamos todos en el mismo bote, y la construcción de la unidad debe dejar de lado la utilización política, porque eso nos condena a más postergación. Por eso debemos revitalizar cuanto antes a la Unasur”, afirmó el mandatario en el cierre del encuentro, donde anunció la reactivación de los derechos y obligaciones de Argentina ante ese organismo. La noticia del “reingreso” argentino había sido adelantada por el expresidente colombiano Ernesto Samper.