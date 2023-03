“Lo de ahora es un nuevo reto”

miércoles 22 de marzo de 2023 | 6:01hs.

La selección argentina jugará mañana contra Panamá, y ante Curazao el martes 28, en dos partidos amistosos que, más allá de cuestiones futbolísticas, serán una buena forma de festejar la conquista del Mundial Qatar 2022. Son los primeros partidos en territorio albiceleste tras haber sumado la tercera estrella.



Ayer, Lionel Scaloni dio una conferencia de prensa. Fue la primera en el país, de manera oficial, luego del histórico título del 18 de diciembre de 2022. Una conferencia que tuvo de todo, incluso emoción del DT.



“El reconocimiento de la gente es increíble. Nos pone contentos porque le dimos una alegría que todavía dura, y eso está bueno. Es algo que me gustaría que los jugadores vivan, que vean lo que la gente les transmite. Que puedan salir y ver el reconocimiento de la gente”, detalló Scaloni.



“Cuando nos juntamos en el gimnasio (con los jugadores) les agradecí a ellos por el título, pero les expliqué que esto sigue. Son horas de festejo, pero la Selección implica seguir. Necesitamos que esa energía sea incluso mayor, ahora será más difícil y nos va a costar más”, continuó.



“La Copa del Mundo para mí ya pasó, aunque estamos en nuestro país y es difícil despegarse de eso, pero ya pasó. Como entrenador tengo una nueva meta, es que los jugadores sigan en este nivel. No es que saliste campeón del mundo y la vida se acabó. No, la vida sigue”, dijo Scaloni en la conferencia de prensa que brindó en el predio de la AFA.



Y puntualizó: “Se puede ganar o perder, pero demostrarle a la gente y a los rivales que somos un equipo muy duro de batir”.



“Con las redes sociales, aparecen los goles, pero eso no ayuda porque te hace volver atrás y tenemos que mirar hacia adelante. Tenemos que apuntar que estos jugadores sigan en este nivel. Yo sé que no se van a relajar”, prosiguió el seleccionador campeón del mundo.



En un intercambio simpático entre los periodistas, que incluyeron algunas risas y cánticos, Scaloni dijo: “No me levanto todas las mañana pensado que soy campeón del mundo. Voy a mi pueblo y es normal. No me cambió mucho. Les dije a los jugadores que somos el reflejo de muchas cosas, debemos entender lo que le transmitimos a la gente. Esto sigue siendo fútbol, hay problemas más grandes como para pensar que les arreglamos la vida”.



En su reencuentro con los campeones del mundo, Scaloni, además de recordar algunos momentos de Qatar 2022, aprovechó para delinear las pautas a seguir: “El mensaje fue que empieza un nuevo proceso y. errados o no, tomaremos la mejor decisión posible, los campeones del mundo no corren con ventaja para nada, hay chicos que están creciendo, jugando en buen nivel, depende de lo que pase en la cancha”.



El ex defensor de Newell’s y Estudiantes (LP) dijo que siente “una alegría enorme” por la demostración de afecto de la gente en las calles y quiere que los jugadores vivan la misma sensación.



“La gente está contenta y ven a los jugadores o a nosotros, como héroes. Es una alegría que todavía perdura. Me gustaría que los jugadores lo vivan, salgan a la calle, lo vean y reciban esa alegría”, indicó el seleccionador argentino.



En ese sentido, Scaloni también se mostró emocionado por la cantidad de gente que saludó al crack rosarino Lionel Messi en un restaurante del barrio de Palermo, en una gigante demostración de afecto (ver pág. 8).



“Me parece algo hermoso porque merece ese cariño, como el resto de sus compañeros. No lo vivieron poco después del Mundial y esto los acerca mucho más. Aunque sea el mejor de todos, necesita ver que su gente lo quiere. Le quedará para siempre y es algo muy lindo”, señaló Scaloni.



A propósito de Messi, Scaloni se refirió al futuro del número “10” en el seleccionado: “Él está bien, está para seguir viniendo, y hasta que no diga lo contrario, veré qué hago, sino intentaré convencerlo”.

Entrenamiento distendido y a puertas abiertas

La Selección se entrenó ayer a puertas abiertas de cara a los primeros amistosos. La práctica vespertina comenzó a las 17.15 con los clásicos rondos y algunos trabajos livianos con pelota para los que no estuvieron en Qatar 2022, los que no tuvieron tantos minutos en los clubes europeos y los que ahora completan la lista.



Por otra parte, Scaloni confirmó que la Selección asistirá al sorteo de la fase de grupos de la Libertadores y Sudamericana, para recibir un homenaje por parte de la Conmebol, en Paraguay, el próximo lunes 27 de marzo.