Por el aumento de medicamentos, más pacientes compran genéricos

miércoles 22 de marzo de 2023 | 6:05hs.

El aumento de los medicamentos hace que sean cada vez más las personas dejen de comprar las primeras líneas para conformarse con los genéricos, que pueden costar hasta un 40% menos.



En este sentido, quienes más sufren las subas son los pacientes con patologías crónicas, como la hipertensión arterial, la diabetes e hipotiroidismo, quienes todos los meses deben tener su medicación para hacer frente a los tratamientos de salud que llevan adelante.



Según un relevamiento hecho por El Territorio, en farmacias de Posadas, el Racorval 3D -que contiene valsartán, amlodipina e hidroclorotiazida-, utilizado para el tratamiento de la hipertensión arterial -por un mes- tienen un valor que ronda los 9.000 pesos y en enero costaba 7.500 pesos, un 20% más.



Por otra parte, la metformina, recetada para pacientes con diabetes, cuesta hoy 2.000 pesos y a principios de año 1.800 pesos, incremento del 11%; mientras que la Levotiroxina (T4), utilizada para tratar el hipotiroidismo, creció un 10%, hoy sale 3.200 pesos y hace dos meses costaba 2.900 pesos. Siempre si son adquiridos sin el descuento de la obra social o prepaga.

La metformina hoy tiene un valor de 2.000 pesos. Foto: Natalia Guerrero

A partir de estos datos, se estima que una persona hipertensa tendrá que hacer una inversión en un año de unos 90.000 pesos; mientras que un diabético deberá invertir -en el mismo periodo de tiempo- 20.000 pesos, sin contar el resto de remedios que necesite según el grado de diabetes; y a alguien con hipotiroidismo le significará 32.000 pesos. Estas estimaciones son a precio de hoy sin tener en cuenta las variaciones que puedan surgir en los próximos meses.



“Todos las semanas se reciben aumentos, porque cada laboratorio sube a diferentes porcentajes, por ahí algunos suben 1,7% a principios de mes y después tiene un aumento del 6% al final, no hay un registro del aumento en sí pero es constante. En mi caso se ve mucho que los clientes vienen y piden genéricos que están hasta un 40% más baratos que las primeras líneas”, explicó Cristóbal Morel, de Farmacia Acuario, en las cercanías del Hospital Escuela de Agudos Dr Ramón Madariaga de la capital provincial.



Por otra parte, Lorena Schtainer Hendrie, presidenta del Colegio de Farmacéuticos, señaló qu “los aumentos se ven más en los de usos crónicos, porque son los que los pacientes más se acercan a buscar. Nosotros insistimos en que cuando se recete un medicamento, el profesional haga uso de la prescripción por nombre genérico, que es una ley que está vigente. Con esto el cliente puede acercarse y se le ofrece un medicamento con la misma composición”.



En el caso de las obras sociales, la cobertura se hace por un porcentaje de la compra, que oscila entre un 40% y un 70%, siempre dependiendo del plan que pague el paciente, y las marcas del medicamento que sea, ya que no todas están incluidas en los planes de las coberturas.



En el caso de las personas que tienen cobertura, “se ve que los clientes en lugar de llevar todos los medicamentos de la receta, eligen los más importantes y el resto no los compran. Entonces no cumplen con el tratamiento tal cual fue establecido por el profesional. Esto tiene que ver con la situación económica que atraviesan las personas”, dijo por su lado Alberto Ruiz, presidente de la Cámara de Propietarios de Farmacias.



Venta libre

“Para ponerte un ejemplo de los de venta libre, el Geniol Plus de los Laboratorios Elea subió ayer un 8,6% -hoy vale 400 pesos- y la Novalgina se incrementó un 1,7%. Así, hoy una tableta te sale 1.100 pesos. El aumento es parejo por laboratorios, no hay medicamentos que mantengan el precio.



Por ejemplo, Roemmers -primera línea- subió 1,7% en todos sus productos y hace semanas, a principios de marzo, había subido un 5%”, agregaron desde el mostrador de una de las farmacias consultadas.



Según el último informe sobre Análisis de la Variación de Precios de Medicamentos que realizó el Ministerio de Salud de la Nación, en enero de este año, sólo en ese mes, los medicamentos de venta libre presentaron un aumento del 5,87%.



En tanto que en la variación del precio interanual, los valores se duplicaron y la suba llegó al 96% en los fármacos dispensados sin receta.



Incertidumbre

Otros medicamentos que sufrieron aumento fueron los de venta libre ya que no están alcanzados por el convenio suscripto entre la industria farmacéutica y el gobierno nacional.



El acuerdo establece que, hasta fines de marzo, el valor de estos productos debe aumentar como máximo un 3,8% por mes. Sin embargo, el pacto establece una cláusula que está determinada por las subas que mensualmente calcula el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC).



En ese mismo, acuerdo también se estableció una cláusula gatillo por la cual, en caso de que la inflación supere el 5%, al mes siguiente las empresas podrán aplicar un aumento hasta un punto por debajo de la medición del Indec.



“De momento estamos a la expectativa, porque ya faltan pocos días, de lo que vaya a pasar a principios de abril, porque el acuerdo va hasta marzo nomás y todavía no recibimos noticias por parte del Gobierno nacional. Considero que se va a acordar un nuevo régimen, para fijar los límetes a los aumentos y no se van a dejar los precios liberados a que cada comerciante los pueda determinar”, cerró Ruiz.

Un acuerdo con éxito dispar en las farmacias

Según el Centro de Profesionales Farmaceúticos Argentinos (Ceprofar), los acuerdos entre el gobierno nacional y los laboratorios productores de medicamentos tienen “resultados parcialmente exitosos”.



Por ejemplo, en 2022 los medicamentos aumentaron un 0,6% por encima de la inflación. No obstante, algunos subieron muy por encima de ese valor, observándose una gran dispersión en los precios. Los que más subieron son los de venta libre, que están fuera de los acuerdos impulsados por el Gobierno, con picos de hasta el 137%. Por ejemplo, algunos muy usados como el Ibuprofeno de 600 milígramos oscila actualmente entre los 527 y los 1.021 pesos el blíster de diez comprimidos, según el laboratorio que lo produce. Para el Ceprofar, las distorsiones en los precios obedece también al bajo cumplimiento y deficiente difusión de la Ley 25.649 de prescripción por nombre genérico. “Las intervenciones del Gobierno se limitaron a acuerdos de precios voluntarios con cada laboratorio, que siguen decidiendo libremente los precios de sus productos en base a sus estrategias comerciales. No se implementaron medidas regulatorias que podrían resultar eficientes, como la promoción de la prescripción por nombre genérico, la implementación y publicación de listados comparativos”.