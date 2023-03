La renovación es la única que disputará cargos locales en todos los municipios

miércoles 22 de marzo de 2023 | 6:04hs.

Luego de que se conociera la semana pasada un listado provisorio con más de mil sublemas preinscriptos en la provincia, en la jornada del último lunes finalizó el plazo para asegurar cada una de las listas y finalmente serán 782 los sublemas que competirán. Esta disminución se debe a que muchos lemas reservan de primera mano los lugares para recién después determinar los candidatos. Estos serán conocidos recién la semana que viene, cuando venza el plazo para la presentación de las listas correspondientes, de acuerdo a lo que informaron a El Territorio desde la Cámara Electoral de Misiones.



Mientras tanto, sí se supo que de 1.182 sublemas se redujeron a 782, eliminándose de la plataforma final 400, pertenecientes a los cinco lemas que presentan competencia en la contienda del próximo 7 de mayo. Esto hizo que los frentes pierdan terreno en algunas comunas. Hubo casos en los que se reservaron sublemas en municipios donde hoy, con el listado oficializado, ya no compiten con ningún candidato local.



Así, la renovación es el único espacio que tiene presencia en los 78 municipios con 377 sublemas. Pese a haber eliminado 125 de la primera tanda, sigue siendo el que mayor cantidad de sublemas tiene a lo largo y ancho de toda la provincia.



En segundo término, el frente Juntos por el Cambio (que nuclea a la Unión Cívica Radical, el PRO y Activar) tenía un total de 397 sublemas y se quedó finalmente con 209. No estará en competencia en las comunas de Pozo Azul, 9 de Julio y Olegario Víctor Andrade.



Por su parte, en el frente La Fuerza de Todos (que incluye al Partido Agrario y Social, el Partido Instrumento Electoral por la Unidad Popular, el Partido Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad, el Partido de la Victoria y el Partido de los Trabajadores y del Pueblo), la cantidad de sublemas disminuyó de 233 a 152.



El Frente Amplio (integrado por los espacios sociales y políticos Tierra, Techo y Trabajo, Partido Solidario, Partido Comunista, Movimiento Evita, Federación Juvenil Comunista, Espacio Chacabuco, Movimiento Territorial de Liberación, Movimiento Nacional Campesino Indígena, Unión Misionera de Cooperativas de Trabajo, Producción y Servicios, La Azurduy y Corriente Nuestra Patria) se quedó con 40 espacios, eliminando solamente cuatro de los que habían reservado previamente.



Por último, el partido de Integración y Militancia solamente presentó sublemas en Posadas, totalizando cuatro de los seis que había presentado en un primer momento.



Lo que ocurrió en Olegario Víctor Andrade representa una particularidad, pues en esa localidad competirán 4 sublemas, todos pertenecientes a la renovación.



Mientras que en Pozo Azul sólo estarán en la contienda la renovación y La Fuerza de Todos; Y en el caso de 9 de Julio, se disputará la Renovación, La Fuerza de Todos y el Frente Amplio.



En tanto, en otras 18 comunas, las únicas dos fuerzas que se disputarán serán las de la renovación y Juntos por el Cambio.



Por comuna

La semana pasada, este matutino dio cuenta de las largas listas de sublemas que cada comuna había reservado, siendo Posadas, Puerto Iguazú y Oberá las más numerosas (52, 50 y 43 sublemas, respectivamente).



En el último listado oficial, estas cifras se vieron disminuidas en gran medida aunque siguen siendo los municipios con mayor cantidad de listas: Posadas se ubica primera con 44 sublemas (11 de la Renovación, 14 de la Fuerza de Todos, 13 de Juntos por el Cambio, 2 del Frente Amplio y 4 del Movimiento de Integración y Militancia, cuya presencia solamente está en la capital).



No obstante, Oberá pasó a estar en segundo lugar con 35 listas (16 de la renovación, 11 de Juntos por el Cambio, 7 de la Fuerza de Todos y uno del Frente Amplio); y Puerto Iguazú tercera con 31 listas (13 de ellas de la renovación, 9 de Juntos por el Cambio, 7 de la Fuerza de Todos y dos del Frente Amplio).



Mientras que en cuarto puesto en cantidad de sublemas se ubica Eldorado, con 27: 16 de La Fuerza de Todos, 8 de la renovación y 3 de Juntos por el Cambio.



Le siguen San Vicente con 26, Garupá con 25 Candelaria con 22.



En este sentido, existe una gran disparidad, pues mientras hay comunas que elegirán entre alrededor de 40 sublemas, hay otras que sólo lo harán entre tres. Es el caso de Almafuerte, Arroyo del Medio, Colonia Alberdi, Colonia Polana, General Alvear y Florentino Ameghino.