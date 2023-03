“Salí sin ánimos de venganza, pero sí con sed de justicia”

miércoles 22 de marzo de 2023 | 6:04hs.

En el marco del Día Nacional de la Memoria, que se recuerda cada 24 de marzo por ser el día en que en 1976 se inició el último golpe militar, se están realizando visitas guiadas a ex centros clandestinos y de detención de Posadas con alumnos y docentes de secundarias. Asimismo, hay charlas dirigidas a estudiantes por parte de expresos políticos.



Ayer por la mañana, luego de uno de esos recorridos, estudiantes de la Epet 1 y 2 se encontraron en la plazoleta Miguel Ángel “Gato” Sánchez, de avenidas Roca y Costanera. En la ceremonia estuvieron los exdetenidos, Alfredo Ortellado y Alberto “Peinado” Acuña, quienes contaron sus vivencias a una concentrada audiencia.



“Me detuvieron el 10 de septiembre de 1975. El día anterior quisieron secuestrar a Carlos Tereszecuk y nosotros no lo permitimos, le sacamos de la mano de la Policía e hicimos una conferencia al respecto, supongo que de ahí me marcaron y como venganza al otro día me meten preso”, contó Acuña.



El hombre fue detenido antes del golpe, mientras era militante de la Juventud Peronista y apoderado del partido. Estuvo en Resistencia, Coronda, Monte Caseros y dos meses antes de su libertad, también lo llevaron a La Plata. “Cuando salí, el color de mi cuerpo era verdoso, hacía dos años que no tomaba sol”, dijo al auditorio entre los que también estaba Graciela Franzen, expresa política, exiliada y hermana de Arturo Franzen, asesinado en la Masacre de Margarita Belén.



Respecto a los tormentosos momentos que vivió, recordó que en Coronda estaban bajo el mando de Gendarmería Nacional y los efectivos se habían formado en Panamá y tenían un alto nivel de capacidad represiva. “Uno de los peores momentos fue en un 22 de agosto que nos sacaron a todos de las celdas a los garrotazos y nos pusieron en dos filas en la planta baja y entraron con el Ejército y fingieron un fusilamiento. Fue horrible”.



En noviembre de 1980 quedó en libertad, aunque continuó en casa con custodia policial, por un tiempo.“Salimos conscientes de la situación que estabámos viviendo sin ánimos de venganza, pero sí con sed de justicia”, reflexionó.



Paradojas

Mientras en el colegio tenían una materia que era Educación Democrática, afuera había una dictadura e incluso estaba prohibido nombrar a ciertas figuras políticas. Esa fue una de las paradojas que llevó a Ortellado a participar de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES).



“Hicimos una especie de censo que arrojó que casi 1.000 chicos quedarían sin ir al colegio por falta de lugar. Entonces nos pusimos en contacto con diferentes autoridades para la creación de dos polivalentes. Eso tuvo un costo”, sostuvo el ex preso político.



En sintonía, detalló que su detención se produjo en septiembre de 1976 cuando tenía apenas 17 años y volvía del colegio en bicicleta. “Esas cosas no me pasaron solamente a mí, le pasaron a un montón de gente que sigue desaparecida y todos formamos parte de la historia argentina”.



Rememoró que en aquel entonces había en Posadas un Ford Taunus blanco y de techo gris y negro, conocido por sus crueldades y su pasar por las calles expandía miedo. “Me alcanzó en inmediaciones de la avenida Mitre y López Torres y ahí me esposaron, mientras dejé la bici a un costado”, recordó.



Durante los nueve meses de prisión, primero estuvo una semana en la Jefatura de la Policía de Misiones. “Todos los días nos sacaban a un lugar que creo es la casita de Mártires y a la noche nos torturaban con picana eléctrica. Hay chicos que nunca pude identificar que estaban presos conmigo”, indicó Ortellado.



Pasados seis días fue llevado a la cárcel de Candelaria, donde permaneció en un pabellón sin contacto con nadie y bajo la mirada de los oficiales Cuenca y “Lobo” Gómez, hoy condenados. “A la noche nos sacaban y nos molían a golpes y muchos quedaron con fracturas”. Quedó seis meses preso en Candelaria y otros tres meses en Resistencia, antes de conseguir una libertad vigilada.



A dos días de cumplirse 47 años del golpe, los sobrevivientes cuentan su historia a los jóvenes con la premisa de que no se repita nunca más.

Actos y festivales por la memoria

Por el Día Nacional de la Memoria, Verdad y Justicia, realizarán un acto este viernes a las 9 en la plazoleta de la Reforma Universitaria, ubicada en avenida Corrientes y calle Belgrano de Posadas.



En tanto, por la tarde se llevará adelante un festival artístico en el Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez a partir de las 19. Allí habrá presentaciones de artistas locales, el ballet del Parque del Conocimiento y para el cierre, la gran actuación en vivo de la Bersuit Vergarabat. La entrada será libre y gratuita. Según se explicó, el objetivo es construir colectivamente una jornada de reflexión y análisis crítico de la historia reciente, para así comprender los alcances de las graves consecuencias económicas, sociales y políticas de la última dictadura militar.