Macron rechazó la posibilidad de convocar a un referéndum

miércoles 22 de marzo de 2023 | 6:02hs.

El presidente francés, Emmanuel Macron, se reunió ayer con autoridades del gobierno y rechazó la posibilidad de convocar a un referéndum, en medio de creciente tensión social en el país y horas después de que casi 300 personas fueran detenidas en renovadas protestas contra la reforma jubilatoria.



El mandatario se reunió con la primera ministra Elisabeth Borne y otros integrantes del gobierno, como el ministro del Interior, Gérald Darmanin, aliados de su coalición centrista y figuras del oficialismo, entre otros.



Macron dijo en las reuniones que no tenía intención ni de disolver la Asamblea Nacional ni de remodelar el gobierno ni de someter su reforma a referéndum para apaciguar las protestas, informó la agencia de noticias AFP, que citó a un participante de estos encuentros al que no identificó.



El jefe de Estado pidió a sus ministros “en un plazo máximo de dos a tres semanas” propuestas para “un cambio de método y de agenda de reformas” para “evitar encontrarse en un desafío a la legitimidad de un texto”, agregó la agencia de noticias francesa.



El gobierno francés superó dos votaciones en la Asamblea Nacional destinadas a bloquear la reforma para elevar la edad jubilatoria a 64 años, que quedó así automáticamente adoptada tras su reciente aprobación por decreto por parte de Macron, la semana pasada.



Un triunfo muy caro

Las votaciones constituyen un triunfo para Macron pero a un costo muy alto para un presidente acusado de autoritario por sus críticos y al que aún le falta la mayor parte de su segundo mandato, y que aspira a otras reformas pese a no tener control absoluto del Parlamento.



La noche del lunes estuvo marcada de nuevo por protestas espontáneas que se tornaron en choques con la policía y el incendio de contenedores de basura en varias ciudades, sobre todo en París, donde se registraron 234 de las casi 300 detenciones en toda Francia, informó ayer el Ministerio del Interior.



La prensa francesa estimó que la victoria del gobierno de la primera ministra Elisabeth Borne en las mociones votadas el lunes en la Asamblea Nacional “sabe a derrota” en realidad, y el diario de izquierda Libération aseguró incluso que “sume al gobierno en una crisis política”.



“¿Y ahora qué puede hacer Emmanuel Macron?”, se pregunta el rotativo de derecha Le Figaro, apuntando que pese al rechazo de las mociones de censura, la espada de Damocles sigue pendiendo sobre el gobierno, en el marco de la “crisis política” actual.



Tras las votaciones del lunes, no había indicios de que las protestas fueran a remitir ni de que el clima de agitación que ha provocado esta crisis fuera a desaparecer pronto.



Francia se enfrenta a un periodo de profunda incertidumbre, y no está claro cómo Macron, que ha permanecido en silencio, podrá reafirmar su autoridad.