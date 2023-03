Sharon Stone contó que perdió la mitad de su fortuna tras una quiebra bancaria

miércoles 22 de marzo de 2023 | 6:00hs.

A sus 65 años recién cumplidos, Sharon Stone sigue siendo una de las actrices más ricas del mundo. O así lo era hasta el pasado 10 de marzo, cuando el banco estadounidense Silicon Valley Bank sufrió un colapso seguido del de Signature Bank, lo que produjo la mayor quiebra bancaria desde 2008.



La intérprete de Bajos Instintos, que acumula una fortuna de más de 50 millones de dólares, aseguró que esta cantidad se redujo a la mitad después del desplome de las entidades bancarias.



“Acabo de perder la mitad de mi dinero por este asunto bancario, pero eso no significa que no pueda ayudar”, confesó el pasado jueves durante una gala de recaudación de fondos de la fundación Women’s Cancer Research, en Beverly Hills (California).



La estrella de Hollywood se derrumbó ante el público, al que instó a apoyar la causa a pesar de las dificultades económicas o técnicas que uno pueda atravesar. “Sé que tratar de averiguar cómo enviar el dinero es difícil. Yo soy una idiota técnica, pero puedo escribir un cheque y eso también es tener valor porque sé lo que está pasando”, afirmó la actriz, que, precisamente, recibió el Premio al Valor durante el evento.



“Este es un momento difícil en el mundo, pero no quiero que ningún político me diga lo que puedo y no puedo hacer, que me diga lo que puedo y no puedo vivir y cuál es el valor de mi vida y cuál no es. Así que levántate. Levántate y di lo que vales, te reto. Eso es lo que es el coraje”, agregó Stone, que puso al público de pie y recibió una gran ovación.



Más allá de la pérdida económica, Stone también habló de sus recientes pérdidas personales. “Mi hermano acaba de morir y eso no significa que no esté aquí. Este no es un momento fácil para ninguno de nosotros”, explicó sobre su hermano menor, Patrick Stone, que murió de un paro cardíaco el pasado mes de febrero a los 57 años, solo unos meses después del repentino fallecimiento de su sobrino e hijo de Patrick, de 11 meses.



Aun así, la actriz también agregó un toque de humor al discurso mientras mencionaba su propia experiencia con los procesos de detección precoz del cáncer y cómo en 2001 le llegaron a diagnosticar unos bultos en el pecho. “Esas mamografías no son divertidas. Y para alguien como yo, que le dijeron que tenía cáncer de mama porque tenía un tumor más grande que mi seno, y estaban seguros de que no podría tener un tumor sin que fuera cáncer, no lo era”, aclaró. “Si me abres y es cáncer, por favor, quítame mis dos senos’, les dije, porque no soy una persona definida por mis pechos. Saben, eso puede parecer gracioso viniendo de mí, ya que todos los han visto”, añadió con una sonrisa.



Ya en 2021, reveló en sus memorias, La belleza de vivir dos veces, que, cuando finalmente le extirparon una serie de tumores benignos de sus pechos, al despertarse de la operación se encontró con que tenía los “pechos más grandes” que antes porque el cirujano que la había intervenido decidió ponerle implantes sin consultárselo previamente.



En cuanto a su situación actual con las finanzas, para consuelo de Stone, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguró la semana pasada que “el sistema bancario es sólido y sus depósitos están seguros” para cuando los necesiten. De hecho, la Reserva Federal de los Estados Unidos intervino las entidades para garantizar todos los depósitos mantenidos en los dos bancos, lo que hace que sea poco probable que Stone, que vive en una casa de más de 20 millones de dólares en Beverly Hills, pierda dinero.