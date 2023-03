Ex novia de Bad Bunny lo demandó por 40 millones de dólares

miércoles 22 de marzo de 2023 | 6:00hs.

Una ex novia de Bad Bunny demandó al cantante puertorriqueño por 40 millones de dólares por una conocida grabación de voz que le proporcionó al cantante antes de que se hiciera famoso.



Carliz De La Cruz Hernández, cuya sensual grabación diciendo “Bad Bunny, baby” se incluyó en dos canciones del artista, afirmó en una demanda presentada este mes en Puerto Rico que su voz y la frase que ella inventó se están usando sin su permiso.



La demanda señala que la frase se usó en la canción Pa ti, que tiene más de 355 millones de vistas en Youtube y más de 235 millones de reproducciones en Spotify.



También se utilizó en la canción Dos mil 16, que cuenta con más de 60 millones de vistas en YouTube y 280 millones de reproducciones en Spotify.



La demanda establece que la “voz distinguible” de De La Cruz también se ha utilizado sin su consentimiento para canciones, discos, promociones, conciertos en todo el mundo, televisión, radio y plataformas sociales y musicales.



“Desde entonces, miles de personas comentan directamente en las redes sociales de Carliz, así como cada vez que acude a cualquier lugar público, acerca del ‘Bad Bunny Baby’. Lo anterior, ha provocado, y actualmente causa, que De La Cruz se sienta preocupada, angustiada, intimidada, agobiada y ansiosa”, señala la querella.



Además de Bad Bunny, cuyo nombre verdadero es Benito Martínez Ocasio, fue demandado Noah Kamil Assad Byrne, su mánager.



De La Cruz y Martínez se pusieron en pareja en 2011. Un año después comenzaron a estudiar en la Universidad de Puerto Rico en el puerto norteño de Arecibo mientras trabajaban en una tienda de comestibles cercana. La demanda señala que, durante esa época, Martínez creaba constantemente canciones y ritmos y le consultaba su opinión a De La Cruz, quien estaba a cargo de programar las fiestas en las que se presentaba, manejar sus cuentas y contratos.



El origen de la frase, “Bad Bunny, baby”, llegó en 2015, cuando Martínez le pidió a De La Cruz que se grabara diciéndola. Ella la grabó en un baño mientras se quedaba con una amistad, porque ese era el sitio menos ruidoso de dónde se encontraba, y se la mandó a Martínez, señala la demanda.



El 1 de enero de 2016, Martínez le pidió a De La Cruz que se casara con él e hicieron planes para hacerlo en julio de ese año. En abril, Rimas Entertainment firmó a Martínez y tambíen en 2016 De La Cruz fue aceptada en la Universidad de Puerto Rico para estudiar derecho. Ella terminó su relación con Martínez en mayo de ese año.



Regresaron en 2017, pero se separaron una vez más.



En mayo de 2022, un representante de Bad Bunny se aproximó a De La Cruz, diciendo que necesitaba hablar con ella.



En una llamada, el representante le mencionó: “Yo sé que no te gusta hablar de Voldemort (refiriéndose a Martínez), pero tengo que preguntarte algo’”, señala la demanda.



Le ofreció 2.000 dólares para comprar la grabación de su voz. De La Cruz lo rechazó y habló con alguien en Rimas Entertainment quien también ofreció comprar la grabación diciendo que se usaría en el álbum Un verano sin ti, que estaba por ser lanzado, señala la demanda.



Nunca lograron llegar a un acuerdo y la canción fue publicada sin el consentimiento de De la Cruz, según los documentos judiciales.



Un disco muy premiado

El álbum le valió a Bad Bunny consagrarse con el premio a mejor álbum global de Ifpi 2022. Así, se convirtió en el primer artista latinoamericano en ganar un premio global del organismo representante de la industria de la música grabada



Con sus 23 canciones, siete de ellas colaboraciones, el álbum se ha posicionado como el más escuchado de toda la historia de Spotify. ¿Quieres saber con cuántas reproducciones? Pues con nada más y nada menos que dos billones. Sí, sí, has leído bien, dos billones de streams tiene el último disco del puertorriqueño en la plataforma.



Además, Un verano sin ti de Bad Bunny fue el álbum más escuchado de 2022, con 4.200 millones de transmisiones de audio a la carta y 3,4 millones de consumos equivalentes totales de álbumes (una unidad combinada que recopila ventas y transmisiones).



El disco, ganó el premio Grammy 2023 como Mejor Álbum de Música Urbana. Y durante su discurso, el cantante mencionó: “Cuando haces las cosas con amor y pasión la vida es más fácil, quiero agradecer a todos los que escuchan este álbum. Este premio se lo dedico a Puerto Rico, la capital del reggaetón, el mundo entero, a los nuevos talentos, sigamos llevando el género a otro nivel”.



Así, el artista hizo historia al colocar este trabajo entre los nominados en una categoría en la que compitió con artistas como Beyoncé, Adele y Coldplay.