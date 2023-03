Corrientes: piden anular los descuentos a jubilados y pensionados

martes 21 de marzo de 2023 | 9:45hs.

El senador provincial Víctor Giraud pidió formalmente al Instituto de Previsión Social (IPS) que deje sin efecto los descuentos en el plus de jubilados y pensionados municipales de la provincia de Corrientes.

“Hemos detectado a partir de la liquidación del último mes, y del plus unificado, es que muchos jubilados municipales de la provincia que sufrieron un descuento, que desconocemos el motivo, y solicitamos desde el bloque de senadores conocer cuál es el motivo, y llamar a la reflexión al Gobernador de que no meta la mano en el bolsillo, menos a los jubilados. Queremos saber porqué lo hicieron, si es una mala liquidación, o hubo un error. Y segundo, que se revea esta situación y que se resuelva en forma inmediata” dijo el senador Víctor Giraud en LRA12.

El jueves 16 de marzo tomó estado parlamentario el proyecto de resolución del Frente de Todos que exige al Instituto de Previsión Social (IPS) que deje sin efecto los descuentos en el plus de haberes a jubilados municipales, en la sesión ordinaria del Senado de la provincia.

El escrito reclama que se “revea de manera inmediata el pago del aumento del plus, de manera que todos los jubilados y pensionados particularmente ‘municipales’ cobren como lo venían haciendo, considerando que son el sector con menores ingresos”.

El sector señalado en el mes de marzo no percibió el pago del aumento plus como lo venían haciendo con anterioridad. Ese incremento fue descontado del haber mensual, impactando directamente en el ingreso de las familias del sector pasivo. Según trascendidos, la medida habría sido aplicada a través de una resolución interna del Instituto de Previsión Social, lo que se aplicaría a los futuros aumentos que pudieran realizarse en el plus.