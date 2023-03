La importancia de saber contar historias

martes 21 de marzo de 2023 | 10:45hs.

Primero estuvo la palabra, las historias que nos contamos unos a otros y aquellas que escuchamos desde antes siquiera de poder pronunciar artículo.

“Antes de los libros estuvieron las voces’’, replicó Gricelda Rinaldi al referir que la oralidad dio nacimiento a la literatura.

Desde Chaco, donde se encuentra representando a la provincia en la gira del Impulsar Mica, resaltó que narrar ‘‘es un ritual mágico’’. ‘‘A diferencia del teatro que tiene la cuarta pared, el narrador está completándose en el espectador y a su vez ese oyente va completando con su biografía la historia que vamos construyendo’’, definió Rinaldi en medio de sus funciones con la premiada obra Retrato de familia.

Para llegar bien montados, en la previa, los profesionales de la narración eligen con qué ‘equipaje’ desembarcar, qué palabras y recursos utilizar, todo ese andamiaje simbólico es el que crea la atmósfera escénica, sin necesidad de personajes o escenografías.

‘‘Comienzo con una mirada cómplice, una canción, un limerick... así esté hablando de adultos o niños y niñas. Es el primer guiño que llevo para establecer el primer contacto amoroso con quienes están del otro lado, pero que a su vez son quienes me dan existencia’’, contó la narradora sobre su propio equipaje.

Estribillos, ficciones, silencios, interpelaciones, humor van dando forma a ese universo que el narrador pone en voz y el espectador completa con su imaginación. ‘‘Así esas historias los habitan a ellos y nos pueblan a nosotros’’, explicó.

Tras la gira con el Mica que la llevará a Rosario, Córdoba, Chascomús y otros lugares, el 30 de abril Rinaldi arribará a Colombia, donde en principio será parte de Épico, evento de Narración Oral y Literatura para las infancias en Barranquilla y luego de la Feria Internacional del Libro en Bogotá, entre otras actividades.

‘‘Las mejores narraciones que escuché en 20 años de profesión, siempre tuvieron ese hallazgo, la posibilidad de construir mi propia historia a través de la historia que el otro me está contando. Es algo muy sutil que solo se logra habitando la historia que estamos contando para posibilitar a los otros a que también la puedan habitar’’, refirió sobre la importancia de empatizar.

En ese marco profundizó sobre la necesidad de profesionalizar cada vez más el rubro y también de federalizar los recursos.

Entendiendo que un relato no siempre es el mismo, sino que su estructura se adapta al lugar, al tipo de público, entre otras variables, sostuvo que ese poder desenvolverse con libertad de intuir qué necesidades hay para un cuento y no otro, es parte de la profesionalización y la experiencia de un narrador.

‘‘Si bien estamos narrando todo el tiempo, hoy podemos decir que cuando hablamos de narración escénica oral, necesitamos artistas que se formen en la técnica de narrar para poder lograr ese equipaje que se arma, para garantizar ese acto ético y estético, donde hay una investigación previa, una selección de las palabras, un orden, un tono de voz, una musicalidad, silencios y pausas. Es como una partitura que vamos recorriendo como directores de una orquesta’’, postuló Rinaldi.

¿Cómo está hoy la narración oral escénica en el NEA?

Bueno, la palabra, la voz y el cuerpo de un narrador constituyen la escena, somos como arquitectos de la imaginación. Por lo tanto el acto de narrar debiera ser un acto de pura belleza y estéticamente cuidado y es fundamental la profesionalización al igual que con cualquier otro lenguaje de las artes. En estos últimos años hay mayor conciencia de la profesión, por ejemplo, el festival Tutú Marambá fue el primer festival de narración oral escenica de la región y uno de los pocos del país en mucho tiempo. Ese fue el puntapié para comenzar a hablar de la narración oral como una profesión, después se sumaron algunos otros festivales en la región, algunas diplomaturas que trabajan sobre este arte y un grupo reducido de profesionales. Por eso, el Día Internacional de la naración es un día para celebrar y reflexionar en torno a las producciones de arte escénico para las infancias en general. Argentina tiene felizmente grandes dramaturgos y dramaturgas y un universo de artistas muy valioso pero creo que debería federalizarse más tanto para la narración como para los artistas que nos dedicamos a la producción de teatro para niños y niñas.

¿Por qué son importantes las buenas obras para chicos?

En el acto de llevar a un niño al teatro hay un compromiso, tanto de los artistas en su oferta como de los adultos que los llevan, a la hora de elegir belleza, arte, pensamiento y no solo entretenimiento. Si un niño y niña que va al teatro y ve una obra bella, inteligente, que los deja pensando, que los emociona, que no cae en el recurso fácil, eso es un acto fundante en su vida. Lo va a ir convirtiendo -si es que los adultos nos comprometemos en llevar al niño al teatro- en un espectador que va a aprender a leer el mundo, como dice Paulo Freire. Siguen habiendo algunas producciones que no están a la altura, no son bellas ni inteligentes y son hasta irrespetuosas de las infancias, por eso es clave seguir formándonos.

¿Cómo podemos potenciar la narración escénica y las artes para infancias?

Queda mucho por hacer pero también creo que tanto del Estado como de las producciones privadas hay una concientización mayor con respecto a este tema. Es necesario que se invierta presupuesto para que las producciones y festivales sean de alta calidad. Además, la forma de potenciar y celebrar tanto el Día Mundial del Teatro para Niños y Jóvenes como el de Narración oral es pensarnos en todas nuestras prácticas cada vez que elegimos una obra para niños o lo llevamos a escuchar cuentos, cuanto más formemos a los espectadores, mejor producciones vamos a tener en escena porque va a haber un público exigente que demande esa calidad.