Horror en Zárate: asesinó a su ex, a su hija y a su exhijastra

martes 21 de marzo de 2023 | 6:03hs.

Una madre y sus hijas de 3 y 9 años fueron asesinadas ayer a golpes y puñaladas en una vivienda de la ciudad bonaerense de Zárate donde el asesino originó un incendio, y como presunto autor del triple femicidio fue detenido una expareja de la mujer y padre de una de las niñas, quien quedó filmado entrando y saliendo del domicilio.



El episodio ocurrió en una vivienda situada en el cruce de las calles 3 de Febrero y Pavón, de Zárate, donde fue hallada asesinada una mujer de 30 años, identificada como Eliana Rodríguez, mientras que sus hijas, Renata (9) y Sofía Domínguez (3) llegaron a ser trasladadas con graves lesiones pero fallecieron en el hospital local.



Como presunto autor del hecho fue detenido un hombre identificado por la Policía como Juan José Cruza (25), expareja de la mayor de las víctimas, padre de la niña de 3 años y quien además contaba con un pedido de captura desde el 18 de febrero por no volver a prisión tras una salida transitoria, en el marco de una causa por robo calificado.



La intervención policial y de bomberos se inició pasadas las 3 de la madrugada por llamados al 911 de vecinos que alertaron sobre un incendio en la mencionada casa.



Según las fuentes, el fuego había tomado la parte delantera de la vivienda, de donde algunos vecinos lograron sacar del lugar a las dos niñas inconscientes y en estado crítico por una serie de lesiones y la aparente inhalación de monóxido de carbono.



Las dos niñas llegaron a ser trasladadas al Hospital Zonal Virgen del Carmen de Zárate, pero allí constataron que habían fallecido, revelaron las fuentes.



Los bomberos lograron sofocar las llamas del incendio, y dentro de la vivienda fue hallado el cadáver de la madre de las menores.



Ataque con arma blanca

Según el primer informe de los peritos que trabajaron en la escena del triple femicidio, la mujer presentaba lesiones punzocortantes en el cuello y el tórax y quemaduras en sus piernas, pero postmortem.



En cuanto a las dos hijas, la niña de 9 años presentaba heridas de arma blanca en el cuello, la cara y la mano izquierda; y su hermana menor, de 3, hundimiento en el lado izquierdo del cráneo y cortes en la cara, según detallaron voceros policiales.



Fuentes judiciales indicaron al portal de noticias Télam que se espera el resultado de las autopsias para establecer fehacientemente las causas de las tres muertes y la data de muerte.



Según las fuentes, fueron los vecinos quienes le dijeron a los efectivos de la comisaría Primera de Zárate que esta madrugada y antes del inicio del fuego vieron entrar a la vivienda, donde las tres víctimas vivían solas, al exnovio de Eliana Rodríguez.



Esto se pudo confirmar con un video de una cámara de seguridad de un vecino en el que los vecinos identificaron a Cruza, expareja de Eliana y padre de la menor de las niñas, entrando a las 0.32 de ayer a la vivienda.



Búsqueda y detención

Tras permanecer un par de horas prófugo, el hombre fue localizado y aprehendido por la Policía con ayuda de los vecinos y del propio padre del imputado, quien aseguró a la prensa que su hijo “siempre” se drogaba, que lo vio “refalopeado” y que antes de ser trasladado, su hijo llegó a decirle que “no había hecho nada”.



La detención se dio cuando lo localizaron por los techos y cuando intentó fugarse tuvo una caída, por lo que Cruza resultó con algunas lesiones por las que tuvo que ser trasladado al hospital.



Los vecinos llegaron a grabar un video en el que al amanecer se ve al imputado corriendo por los techos con una camiseta del club Boca y unos segundos más tarde ya reducido en la calle, con las esposas colocadas.



Tanto el padre del acusado, como al menos dos de sus excuñados, también reconocieron que hace más de un mes que Cruza estaba prófugo de la Justicia, ya que tras haber pasado más de tres años en prisión por una causa por “robo calificado”, no regresó a la cárcel luego de una salida transitoria.



Voceros policiales indicaron que la orden de captura había sido emitida el 18 de febrero por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Zárate-Campana.



En la escena del triple crimen, los peritos secuestraron clavado en uno de los colchones un cuchillo de cocina ensangrentado y con mango negro que quedó secuestrado como una de las presuntas armas homicidas empleadas.



A su vez, se halló un bolso de mano color negro que contenía 51 envoltorios de cocaína y la suma de 46.000 pesos.



El caso es investigado por el fiscal Alberto Gutierres, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Zárate, quien caratuló el caso como “triple homicidio agravado”.



“Queremos justicia”

“Quiero justicia por mis sobrinas y por mi hermana. El loco la mató a sangre fría, no tuvo ni piedad por su hija”, dijo esta mañana a la prensa Gabriel, uno de los hermanos de Eliana y tío de las víctimas menores.



También reveló que una tercera hija de su hermana asesinada, una adolescente de 14 años, “se salvó” porque no estaba en la casa al momento del hecho, sino en lo de la abuela.



Por su parte, Sergio, un vecino bombero y exmiembro de la Prefectura Naval Argentina que fue de los primeros en entrar al incendio para sacar a las niñas e intentar reanimarlas, confirmó que las menores tenían lesiones de arma blanca.



Además, sostuvo a la prensa: “Ni un animal hace lo que hicieron con estas criaturas. Es algo inexplicable”.

En cifras

$46.000 En la escena del triple crimen los peritos secuestraron un cuchillo clavado en un colchón. Además, un bolso con 51 envoltorios de cocaína y 46.000 pesos.