Comunidad mbya reclama un camino de acceso

martes 21 de marzo de 2023 | 6:04hs.

Las familias de la comunidad mbya Tape Mirí ubicada en la localidad de Garuhapé, solicitan la apertura del camino de acceso al lugar desde la ruta 220.



Actualmente utilizan un trayecto que costea el potrero de un vecino para acortar distancias. En este contexto, el 22 de febrero presentaron un pedido al intendente, Gerardo Schmit, pero la situación todavía no se pudo solucionar.



“Nosotros ya habíamos mandado una nota a la Municipalidad de Garuhapé para que abran el camino hasta la comunidad, son aproximadamente 2.500 metros que tienen que abrir”, explicó Hilario Moreira, mburuvichá de Tape Mirí, por la búsqueda de ayuda al problema.



Y argumentó: “Es por si tenemos alguna emergencia y necesitamos salir rápido, pero además porque tenemos chicos que van a la escuela desde la comunidad hasta la colonia, son seis o siete kilómetros”.



Según especificó, son nueve familias con alrededor de 30 niños y adolescentes en edad escolar.



“Como es lejos, los padres piden que se abra el camino para que un móvil los pueda llevar a la escuela. En febrero entregamos la nota y todavía no tenemos respuestas”, indicó.



Además, Hilario aseguró que hasta el momento sólo recibieron contestaciones negativas.



“En la Municipalidad primero nos dijeron que estaban de vacaciones, después que estaban rotas las máquinas y ahora nos dicen que pidamos vales de nafta a la Dirección de Asuntos Guaraníes para la máquina. Ponen excusas para no hacer el camino”.



Las obras de apertura son necesarias y urgentes ya que decenas de personas se encuentran aisladas y deben recorrer periódicamente una distancia considerable para poder salir de la comunidad, situación que ante una emergencia médica podría costar una vida. Aparte de los inconvenientes diarios y de menor medida.



Por el momento, aún no hay novedades de una solución a la problemática ni se saben las medidas que tomarán la comunidad hasta que tengan nuevamente el tránsito libre.