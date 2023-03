Mataron a puñaladas y arrojaron a un pozo a peón rural en San Antonio

martes 21 de marzo de 2023 | 6:03hs.

Rogelio Brítez (43), un trabajador rural de la localidad de San Antonio, estaba siendo buscado desde hace días tras la denuncia de su empleador. La Policía de Misiones y sus propios cercanos hicieron diversas búsquedas, pero sin novedades sobre su paradero.



A medida que pasaba el tiempo, la sospecha que algo malo había ocurrido se fue incrementando, algo que se terminó de confirmar ayer. Brítez fue asesinado y arrojado a un pozo de agua, de donde lo sacaron ayer en avanzado estado de descomposición.



Por el caso, las investigaciones a cargo del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú y diferentes comisiones de la Unidad Regional XII están en plena investigación, a la espera de los resultados de la autopsia y relevamiento de testimoniales.



Según pudo saber ayer El Territorio, en la mira de los investigadores aparece un compañero de trabajo de la víctima, aunque -dijeron las fuentes consultadas- no respondía al mismo empleador. Por esta razón, lo único que se sabe hasta el momento es su apodo.



Denuncia

Este medio pudo reconstruir que todo empezó días atrás, cuando el jefe de Brítez denunció su desaparición de su chacra en el paraje El Pesado. El hombre expresó que no tenía comunicación de su empleado, por lo que se dirigió a la casa del campo donde vivía y no lo encontró.



Lo que le pareció raro es que estaban todas sus cosas en el lugar, pero además que era fecha de pago de quincena y Brítez no había cobrado aún.



En este contexto se iniciaron diversos operativos de búsqueda, aunque sin resultados positivos hasta el domingo. Según señalaron las fuentes, ese día el empleador volvió a comunicarse y expresó que habían hallado algo en uno de los pozos de sus propiedades.



Esto ocurrió cerca de las 11.30, por lo que el lugar fue preservado por efectivos de la Policía local hasta la llegada de los especialistas.



En ese contexto, luego unas siete horas de trabajo realizado por la División Bomberos UR-XII, con apoyo del cuerpo de Bomberos voluntarios locales, se extrajo el cuerpo del aljibe. Fue entonces que el caso pasó de desaparición de personas a homicidio.



Es que al ser examinado por el médico policial, se estableció que el cuerpo presentaba lesiones de arma blanca en la cara, el cuello, en la región del tórax y espalda. Lo que se sospecha, por el estado del cadáver, es que habrían transcurrido siete días desde su muerte al momento del hallazgo.



Por orden del juez Martín Brites el cuerpo fue enviado a la Morgue Judicial para la realización de la correspondiente autopsia, cuyos resultados preliminares podrían estar en la jornada de hoy. También trabajó el personal de la Policía Científica con las pericias de rigor.



Además las autoridades policiales siguen con las investigaciones en la zona, sin descartar ninguna hipótesis por el momento. Sin embargo, como se dijo, se apunta a establecer la implicancia de este NN, quien llamativamente desapareció de la zona. Confían que, tarde o temprano, será puesto a disposición de la Justicia.

En cifras

7 Según el médico policial que estuvo en el lugar, el cuerpo de Brítez presentaba una descomposición de aproximadamente siete días.