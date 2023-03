Macri apareció en Rosario y evitó hablar de candidaturas

martes 21 de marzo de 2023 | 6:02hs.

El ex presidente Mauricio Macri evitó ayer nuevamente definir si será candidato por Juntos por el Cambio (JxC) en las próximas elecciones, pero confió en un triunfo de esa alianza opositora y sostuvo que se hará “todo lo necesario para que no sólo en Rosario, sino en todo el país, los argentinos vuelvan a ver al narcotraficante en retirada y que el Estado vuelve a controlar”.



Así se expresó en Rosario, donde presentó su libro titulado “Para Qué”, y anunció la inminente salida de su próxima publicación en la que ahondará la historia de su padre, Franco Macri. “Vamos a hacer todo lo necesario para que no sólo en Rosario, sino en todo el país los argentinos vuelvan a ver al narcotraficante en retirada, que vea que el Estado vuelve a controlar”, dijo el ex jefe de Estado, quien además mantuvo encuentros con representantes de diversos sectores, como empresarios y políticos, incluido el intendente rosarino, Pablo Javkin.