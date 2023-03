Diputados citó a Garavano, Torello y Pepín Rodríguez

martes 21 de marzo de 2023 | 6:02hs.

El exministro de Justicia de Juntos por el Cambio (JxC) Germán Garavano, el senador José Torello, exjefe de asesores de Presidencia; y el prófugo Fabián Rodríguez Simón, exasesor judicial de Mauricio Macri, fueron citados a declarar hoy en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados por el fallo del “2x1” sobre las condenas a genocidas dictado en 2017 por la Corte Suprema, en el marco del proceso al máximo tribunal que se sigue en el ámbito legislativo.



La comisión que preside Carolina Gaillard (Frente de Todos) convocó, también a partir de las 13, a Santiago Otamendi, ex funcionario del Ministerio de Justicia; Horacio Diez, subprocurador del Tesoro de la Nación; Juan Sebastián y Federico Morgenstern, de la vocalía del juez de la Corte Carlos Rosenkrantz; y Gladys Cuervo y Zulema Chester, víctima e hija de una víctima de la dictadura en el Hospital Posadas, respectivamente.



Estos testimonios se darán en el marco del proceso que sustancia la comisión que analiza la conducta de los jueces de la Corte Horacio Rosatti (presidente), Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.



Fuentes parlamentarias no descartaron que los ex funcionarios de Macri no concurran, en un movimiento destinado a “no legitimar” el proceso que se lleva adelante en la comisión de Juicio Político.



La citación a Garavano fue iniciativa del diputado del FdT Rodolfo Tailhalde, quien propuso además convocar al ex funcionario y operador judicial del anterior gobierno “Pepín” Rodríguez Simón, quien se encuentra en Uruguay, prófugo de la justicia. Para citar a Rodríguez Simón, Gaillard envió una nota a Interpol para que informe cuál es el procedimiento a llevar adelante “para garantizar que el testigo que se encuentra prófugo.