Esperan la ovación

martes 21 de marzo de 2023 | 6:01hs.

La Selección Argentina se prepara para su fiesta: el equipo comandado por Lionel Scaloni afrontó ayer su primer entrenamiento, en el predio de la AFA en Ezeiza, con la mente puesta en el amistoso contra Panamá del jueves, en el que los campeones del mundo festejarán con los hinchas en su primer encuentro tras la histórica coronación en el Mundial de Qatar.



El entrenador ya cuenta con todos los jugadores que se coronaron en Doha, menos Alejandro ‘Papu’ Gómez (Sevilla no lo autorizó a viajar porque aún se recupera de una lesión en tobillo).



A su vez, Scaloni convocó a algunos jóvenes que tendrán su primera experiencia en la Mayor como Lautaro Blanco, Máximo Perrone, Facundo Buonanotte y Valentín Carboni y también a futbolistas que por lesión se perdieron la Copa del Mundo: Giovani Lo Celso y Nicolás González.



A partir del entrenamiento de ayer, Lionel Scaloni empezará a pensar en la probable formación para el duelo ante Panamá: analiza poner en cancha a los once futbolistas que disputaron la final frente a Francia en el Lusail, en la histórica final en la que la Selección Argentina se impuso por penales y se coronó campeón del mundo.



Hoy continuará la actividad del conjunto nacional. A las 15.30 se espera una conferencia de prensa del DT Lionel Scaloni y luego un nuevo entrenamiento en el predio de Ezeiza, que será abierto durante 15 minutos para la prensa.



Arman la fiesta

Más allá de que la Copa del Mundo será la principal atracción para los presentes en el Monumental el jueves por la noche, lo cierto es que varios artistas musicales animarán la jornada, con un gran evento planeado para después del partido.



Aparecen nombres como La K’onga -que viene de un show histórico ante más de 45 mil personas en el estadio de Vélez-, Ulises Bueno -siempre presente junto a la Selección Argentina- y hasta Lali Espósito, quien sería la encargada de entonar el himno nacional, como supo hacerlo en la final ante Francia.



Junto a ellos también estará La Mosca, banda que entonará la ya clásica canción “Muchachos” al lado de Fernando Romero, el hincha de Racing que cambió la letra y logró que todos los argentinos hagan latir a Qatar con la canción.



Asimismo, si bien no está confirmada aún, se espera que Tini Stoessel -actual pareja de Rodrigo De Paul- haga una aparición en el estadio de River.