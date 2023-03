El gobierno y el FMI postergan los pagos hasta fin de mes

martes 21 de marzo de 2023 | 6:02hs.

El vencimiento de U$S 2.700 millones previsto para esta jornada con el FMI se cancelará a fin de mes, una vez que el directorio del organismo apruebe la cuarta revisión y desembolse U$S 5.300 millones, informaron ayer fuentes del Palacio de Hacienda.



Este mecanismo ya se aplicó con anterioridad, en función de que no siempre los desembolsos del último acuerdo con el FMI coinciden con los vencimientos correspondientes a la deuda contraída por la administración de Mauricio Macri por más de U$S 45.000 millones.



El visto bueno final del FMI, cuyo directorio se reunirá a fines de marzo, permitirá que la Argentina reciba un desembolso por alrededor de U$S 5.300 millones tras la aprobación de la cuarta revisión del acuerdo de facilidades extendidas.



Con ese desembolso se pagará el vencimiento por U$S 2.700 millones.



El gobierno acordó la semana pasada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) una reducción de casi U$S 2.000 millones en la meta de acumulación de reservas internacionales para 2023 por el efecto de la sequía sobre las exportaciones.



El acuerdo incluyó también mantener sin cambios la meta de 1,9% del PBI de déficit fiscal para este año.