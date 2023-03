Se emitieron más de 10.000 licencias de conducir con el nuevo formato

martes 21 de marzo de 2023 | 6:04hs.

Desde la semana pasada entró en vigencia un nuevo formato de licencias provinciales de conducir. Si bien se modifica el modelo, la situación de cada conductor en cuanto a antecedentes y scoring sigue siendo la misma. Los nuevos carnets tienen alcance en todo el Mercosur y no quitan la vigencia del formato anterior.



“La licencia se denomina provincial porque es producida con software misionero y emitida desde el municipio correspondiente, pero tiene alcance en el Mercosur por ley”, explicó el titular del Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito (Repat), Eduardo Omar Puppio, en diálogo con Radioactiva 100.7. En ese marco, aclaró que “el 100 % del importe recaudado de la licencia queda dentro de cada municipio”.



Además, comentó que en su primera semana de vigencia “se han emitido más de 10.000 licencias”, las cuales poseen un formato de nuevas características.



Al respecto, detalló que “se le agrega la parte de subclases porque la anterior no lo permitía en su tamaño y atrás tiene un código QR que se agregó para que el inspector de tránsito o cualquier persona autorizada pueda levantar toda la información de esta licencia porque, a veces, al agente de tránsito se le dificulta o imposibilita estar mirando los datos que están muy chiquitos”. Asimismo, indicó que la fotografía es más grande para poder hacer más visible al conductor.



En relación a las licencias de conducir del formato anterior, el funcionario afirmó que seguirán vigentes hasta su fecha de vencimiento. Sin embargo, la persona que quiera actualizar puede hacerlo para obtener una ampliación de categoría o una duplicación.



Por otra parte, recalcó la diferencia entre la licencia de conducir y el antecedente de penalización. “El antecedente no se ha modificado absolutamente en nada; se modifica el modelo de la licencia pero no la situación del conductor”, dijo. En consecuencia, cuando se registra un oficio judicial o a una persona inhabilitada para conducir, existe la obligación de replicarlo en el Sistema Nacional de Inhabilitados para que todas las provincias estén enteradas de la situación de esa persona, lo que luego se refleja en el Sistema Nacional de Antecedentes de Tránsito.



Durante febrero se registró una carga de 1124 licencias de conducir como también 61 sentencias judiciales, de las cuales tres corresponden a personas inhabilitadas por homicidio culposo. “A eso se le suman 20.731 licencias retenidas y la suma total de infractores es de 20.789 a finales de mes. Cualquier ciudadano puede entrar a Repat a ver las estadísticas y el valor oficial del combustible para estimar el pago de multas”, añadió el titular del Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito. Por último, señaló que la cantidad de unidades fijas de combustible en las multas son un margen para que el juez decida la penalización según la gravedad de la infracción.

Pueden convivir los formatos de las licencias

La nueva Licencia Provincial de Conducir (LPC) es emitida por los Centros Emisores de Licencias (CEL) de los diferentes municipios utilizando la plataforma web del “Repat Misiones”.



La nueva licencia convivirá con la versión anterior (2008) hasta que estas últimas cumplan su fecha de vencimiento. Una vez vencidas, se deberá obtener el nuevo formato.



No es obligatorio actualizar la LPC 2008 a la versión 2023 si la misma no está vencida, pero se recomienda hacerlo para cumplir con el último decreto reglamentario, 26/2019, de la ley nacional de tránsito. El desarrollo fue concretado por el Repat a cargo del ingeniero Marcelo Zarza. Asimismo, el equipo de trabajo realiza capacitaciones en el interior.



A agentes munipales y a docentes y alumnos también. Sobre todo a chicos que están por sacar su primer licencia de conducir.