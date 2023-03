Darín protagonizaría “El Eternauta” en Netflix

martes 21 de marzo de 2023 | 6:00hs.

Ayer trascendió una versión que afirma que Ricardo Darín estaría en uno de los proyectos más grandes de Netflix en Argentina: “El Eternauta”, la serie que la plataforma de streaming anunció años atrás y que comenzaría a filmarse este año con el renombrado actor como protagonista.



Fue Pepe Ochoa, periodista de LAM, quien difundió esta primicia que aún no fue confirmada por las partes involucradas.



Darín, a su vez, en una entrevista con la revista Caras, dijo que si le ofrecen un papel en Hollywood, “si llegara a aparecer algo que merezca atención… A mí me gusta trabajar, así que no voy a mirar para otro lado. Siempre y cuando que sea algo que considere que está a mi alcance, algo que yo pueda hacer”.