Misiones pone suelo para debatir política pública nacional en materia audiovisual

lunes 20 de marzo de 2023 | 22:30hs.

Un escalón más hacia federalizar los recursos nacionales se da en la realización de la Asamblea General del Incaa en suelo misionero. No sólo porque ratifica que este territorio tiene injerencia en el audiovisual nacional, sino porque impulsa que cada más acciones se descentralicen y se equilibren las posibilidades en el interior.

Cabe resaltar que el Incaa tiene una estructura de tres órganos: un Poder Ejecutivo con un presidente y un vicepresidente a la cabeza, un Consejo Asesor con actores principalmente de la industria audiovisual y la Asamblea Federal donde están representadas las provincias. Ahora bien, históricamente como las provincias no producían mucho ni tenían siquiera leyes o áreas específicas dedicadas al cine, la Asamblea se limitaba a exponer políticas de gestión que mínimamente llegaban al interior en forma de cine móvil o espacios Incaa, por ejemplo. Hoy, en todas las regiones ya se sancionó o se discute una ley específica para el cine, siendo Misiones una de las pioneras.

En ese marco, Mario Giménez, actual presidente del Iaavim y parte de la institución desde el comienzo, marcó que ‘‘se ha federalizado bastante más, pero los recursos no se han federalizado’’. Esa es un poco la lucha que se sigue desde las provincias y que se traerá a la mesa de la Asamblea en forma de propuestas concretas.

A su vez, el hecho de que la reunión se realice ahora en Misiones es a raíz del pedido del Iaavim, atendiendo la necesidad de jerarquizar este órgano de cogobierno del Incaa proponiendo la realización de cuatro encuentros anuales (dos virtuales y dos presenciales) para definir acciones con más precisión. Dentro de los encuentros presenciales, uno continuará dándose en Mar del Plata, como sede de un icónico festival y el otro fue propuesto tenga sede rotativa en distintos puntos del país.

Así, la cita de mañana es el puntapié de una nueva dinámica y estará presidida por Nicolás Batlle, vicepresidente en ejercicio de la Presidencia del Incaa e integrada por autoridades de cada provincia más la ciudad de Buenos Aires.

Entre otros logros destacados de los últimos años que destacó Giménez en la federalización, es haber aumentado exponencialmente los fondos que se reciben. Si bien todavía queda camino por recorrer, se logró recientemente que cada provincia perciba un 10% del costo medio de una película. ‘‘O sea una película hoy está en 70 millones, cada provincia debería recibir 7 te millones de pesos. Es muy poco considerando el presupuesto del Incaa pero son pequeños logros, de luchas que llevan mucho tiempo y es un crecimiento exponencial teniendo en cuenta lo que se recibía antes’’, remarcó el director del instituto misionero.

Otro avance, logrado a partir de la discusión en Asamblea es que por ejemplo el emblemático concurso Historias Breves no tenga un premio por región, sino uno por provincia.

Ahora, en tanto, lo que se busca es que se habilite una Ventanilla Federal donde la producción del interior pueda acceder con mayor facilidad a los subsidios. ‘‘En ese sentido hubo un logro muy importante, un gran trabajo del Consejo Asesor y un gran trabajo de la región NEA en el Consejo Asesor que fue el de eliminar los antecedentes necesarios para presentarte a la ventanilla de audiencia media, en realidad no es que se eliminó el requisito de antecedentes pero ahora no es vinculante’’, recordó Giménez.

Sin embargo, rápidamente planteó que esto todavía no tiene el impacto suficiente porque ‘‘falta una medida complementaria y estamos haciendo fuerza para tratarla en esta próxima Asamblea que es que las personas físicas se puedan presentar no solamente las personas jurídicas, porque la realidad del interior del país es que no hay muchas empresas constituidas’’. El requisito entiende que por la magnitud de los recursos asignados, debe ser una persona jurídica, es lo ideal, pero según Giménez si se lo compara con los concursos de ópera prima por ejemplo, no hay mucha diferencia en montos y se sumaría así otra ventanilla que de alguna manera haría crecer la producción del interior y por ende la conformación de más personas jurídicas.

Para una asignación de recursos financieros más equitativa, hay que tener un mapa federal de cuánta producción hay en cada provincia, a qué escala, cómo. Por eso, Giménez sostuvo que también se necesita ‘‘que el Observatorio del Incaa haga un análisis más profundo en lo que acontece en el interior del país, que mida el impacto de la actividad y lo categorice’’.

Similar labor a nivel territorial se hizo en Tierra Colorada con el Repa, Registro Provincial del Audiovisual, que en plena pandemia hizo una especie de cartografía de toda la producción local, diferenciada por región.

Misiones a la vanguardia

Tal como reflejó Mario Giménez, el estadio institucional del audiovisual en Misiones, si bien es referencia en el país, con 7 años de historia, aún es muy joven.

Tras asegurar su autonomía como ente autárquico, esta segunda gestión pública debió abrirse a generar nuevos vínculos para poder llevar más recursos, herramientas y posibilidades de creación a los realizadores. ‘‘La mejor metáfora es compararlo con la energía, los recursos son al audiovisual lo que para otras industrias es la energía. Sin energía no pueden producir’’, detalló Giménez.

Por otro lado, uno de los desafíos hoy continúa siendo la generación de historias autóctonas. ‘‘Tenemos que trabajar más en que Misiones sea un territorio fértil de proyectos así como lo es de rodajes’’, propuso el hoy director del Iaavim recordando la necesidad de los laboratorios, talleres de guión y espacios que generen proyectos con identidad propia.

Más allá de los avances como el Repa, la alianza con la Multisectorial, la cantidad de nuevas historias locales contadas y la generación de trabajo, la labor silenciosa de gestión del Iaavim, ‘‘la política pública que se está haciendo por chiquita que fuera, logró vencer algunas barreras históricas’’, juzgó Giménez que mientras pelea desde mañana por más ventanillas federales recordó que fue importante que el sector a fuerza de militancia y predisposición del Estado haya formalizado su instituto. ‘‘Misiones asignándole recursos financieros a productores misioneros, por ejemplo, logró que estos productores se vuelvan interesantes para coproductores de Buenos Aires, que se asociaran minoritariamente y eso genera antecedentes. Entonces, por ejemplo, la Cooperativa de la Tierra o Montecine hoy por hoy ya están a nivel de presentarse a audiencia media por sí solos’’, graficó.

Por más crecimiento, el debate por equilibrar la balanza que pone a Buenos Aires en el 80% de la producción nacional, seguirá con el hito de que la Asamblea se desenvuelva ahora con otra localía.