Candidatos al frente

lunes 20 de marzo de 2023 | 6:06hs.

El torneo Provincial de fútbol de la Federación Misionera de Fútbol (Femifu) se puso en marcha y los candidatos como Mitre, Nacional de Puerto Piray, Sporting y Candelaria debutaron con triunfos en la 1° fecha.



En la zona A, Candelaria venció como local por 2-1 a Belgrano de El Alcázar, mientras que Defensores de San Vicente dio la sorpresa y derrotó en Villa Urquiza a Brown por 2-1. El Verdirrojo arrancó arriba, pero no lo pudo sostener y cayó en el debut.



En la siguiente fecha se producirá el debut de Central Iguazú, que quedó libre tras la decisión de la Femifu de sacar del torneo a Barrio Obrero y Timbó por diferentes motivos. El conjunto de la Ciudad de las Cataratas visitará a Defensores de San Vicente por la 2° fecha.



Otro de los equipos que aparece como un candidato a pelear por el boleto al próximo Regional es Atlético Oberá, que ganó 1-0 en su visita a Ex Alumnos 453 de San Vicente en el grupo B.



Sporting derrotó en Santo Pipó a Tuyutí de Apóstoles por 1-0, mientras que Mado Delicia se hizo fuerte en cancha de La Picada y venció 2-1 a Guacurarí.



En la zona C hubo duelo de dos que pretenden llegar a instancias finales. Atlético Posadas estuvo en ventaja, pero Rosamonte llegó al 2-2 definitivo en un encuentro entretenido en el barrio Tajamar de la capital misionera.



Nacional de Puerto Piray dio la nota fuera de casa con su triunfo 3-1 sobre River de Villa Bonita y, gracias al empate sin goles entre Mandiyú de Garuhapé y Luz y Fuerza de Puerto Iguazú, quedó como líder del grupo.



La zona D fue toda para los visitantes. A primer turno, Atlético Jardín América logró un buen triunfo por 3-1 ante Villa Nueva en Iguazú, mientras que River de Santa Rita doblegó por 2-1 a San Martín en Wanda.



Un poco más tarde, Mitre, otro de los candidatos a pelear por el pasaje al torneo Regional, dominó el juego en Apóstoles y se quedó con un 2-0 ante Independiente.



Un par de semanas de descanso

Ahora, el torneo Provincial tendrá un parate hasta que se dispute la 2° fecha, ya que los participantes deberán jugar en sus respectivas ligas.



Por la zona A, Defensores de San Vicente será local ante Central Iguazú, mientras que Belgrano recibirá en El Alcázar a Brown. Candelaria quedará libre.



En el grupo B, Guacurarí se medirá con Ex Alumnos 453 y ambos buscarán sumar sus primeros puntos. En el Alto Paraná, Mado Delicia se verá las caras con Sporting en un duelo de punteros, mientras que Atlético Oberá, el otro líder de la zona, visitará a Tuyutí en Apóstoles.



Nacional (P), único puntero de la zona C, será local ante Atlético Posadas. En Villa Bonita, River será local ante Mandiyú, mientras que Rosamonte recibirá en Apóstoles a Luz y Fuerza.



En tanto que en la zona D, Villa Nueva será otra vez local y se medirá con San Martín de Wanda, Jardín América buscará un nuevo triunfo frente a Independiente de Apóstoles, mientras que Mitre jugará ante River de Santa Rita en el duelo de líderes.

Atlético Posadas y Rosamonte jugaron un entretenido partido en el Tajamar. Foto: Joaquín Galiano