Se detectaron subas en huevos y almidón en las ferias francas

lunes 20 de marzo de 2023 | 6:05hs.

La harina de almidón, la harina de maíz y huevo son productos muy solicitados en estas fechas. A poco tiempo de Semana Santa, se detectaron subas importantes en este tipo de alimentos.



Los productores indican que se debe a la alta demanda y la poca oferta de la producción por la sequía.



En las ferias francas de Posadas se registraron subas de hasta $700 por kilo a comparación de la semana pasada en relación a la harina de almidón. Es decir, el kilo del producto rondaba entre los $1.000 y $1.100, y actualmente se puede conseguir hasta $1.700.



Cabe mencionar que algo similar sucede con la harina de maíz y el maple de huevo casero. La harina de maíz se conseguía entre $500 y $700; actualmente vale entre $800 y $1.300 el kilo. Mientras que el maple de huevo casero valía $1.200 y en la actualidad se consigue a $1.700.



De este modo, se registraron subas, según el producto y el feriante, entre $100 y hasta $700.



Sostienen que los incrementos se dan por el efecto de la sequía lo que deriva en la escasez de los productos, el evento en sí y la inflación.



Harina de mandioca

Sergio Kruzs, oriundo de Colonia Alberdi, aseguró a El Territorio que el costo actual de la harina de mandioca se debe a la sequía. “Cada vez es menos el almidón , la calidad de la mandioca que se cosecha no es buena por las pocas lluvias que hubo y las temperaturas. Eso hizo que no haya producción suficiente de almidón de mandioca. La poca oferta y la alta demanda en esta fecha encarece los costos”.



Seguidamente, habló del presupuesto de traslado hacia la feria franca y el aumento del combustible, que también impactan en el precio final de los alimentos que traen los productores.



Si bien en las ferias francas se encuentran productos frescos y más económicos que en comercios y supermercados, el productor aseguró que “es difícil mantener tanto tiempo los precios cuando todo sube”.



Por otro lado, los productores de mandioca consultados por este matutino, mencionaron que pese a las lluvias de este último tiempo la producción no sale como esperaban. Por ello, “la harina de almidón sale en menor cantidad porque se produce según la calidad”.



Harina de maíz

En cuanto a la harina de maíz, dijo que sucede algo similar y que pese a que el choclo está un poco mejor que la de mandioca, dependiendo de la zona, también la labor detrás del producto y la solicitud en Cuaresma y de cara a Semana Santa hace que se incremente su precio.



“Hay productores que siguen con precios viejos, otros ya actualizamos. Cada uno cuida su trabajo y le pone precio a su producción según corresponda”.



Posteriormente, señaló que la harina de almidón vale el medio kilo $900 y por kilo está $1.700, mientras que, la harina de maíz cuesta $700 el medio kilo y $1.300 por kilo.



Cabe recordar, que hace una semana atrás la harina de almidón valía $600 el medio kilo y $1.100 por kilo. La harina de maíz valía $400 el medio kilo y se conseguía entre $500 y $700 el kilo.



Incrementos

No obstante, Silvia Ruiz, productora de Colonia Andrade, contó que “hubo un leve aumento en los precios de su producción y que para las próximas semanas tendrá que ajustarlos un poco más porque todo se incrementó”.



Mencionó que “si bien la producción de harina de almidón no fue la mejor cubre con la demanda de sus clientes y prefiere sostener los costos lo más que pueda antes de Semana Santa porque las ventas son positivas”.



La productora tiene la harina de maíz a $800 el kilo, la harina de almidón a $1.100 el kilo, el maple de huevo casero a $1.700, el kilo de carne de cerdo a $1.250 y la gallina casera a $1.100 el kilo.



Explicó que los costos que no se modificaron aún son los de las carnes blancas, sin embargo, “la harina de maíz subió $300, la harina de almidón $100 y el maple de huevo $500”.



“El alimento de las gallinas subió mucho, es un momento donde se debe reforzar los cuidados de este tipo de animales según el Senasa por el tema gripe aviar y eso también conlleva un presupuesto. Más cuidado en cuanto a infraestructura y demás”, dijo.



Por último, agregó que es una temporada donde el foco está mayormente posicionado en las harinas y huevos caseros.



Buenas ventas

Por su parte, otro productor de Cerro Azul destacó las buenas ventas y el movimiento de clientes desde comienzos de marzo.



En su caso, el productor vende verduras como rúcula, lechuga, tomate, cebollita y perejil, pepino, mandioca y choclo, entre algunos envasados.



Contó que en esta temporada son muy solicitados el choclo y la mandioca. Mientras que, las otras verduras son bien vendidas durante casi todo el año -dependiendo siempre de la estación en la que sale cada verdura o fruta-.



Tras ser consultado por la variedad de precios en la Feria, indicó que depende mucho de cómo la sequía afectó a cada productor. “La producción de maíz tuvo un gran impacto de las pocas lluvias. Es un sector que se va recuperando. Algunos tuvieron que desechar y otros venden lo poco que le salió de calidad y eso se refleja en el costo final”.



Señaló que tiene tres choclos a $300 o la media docena a $500. La mandioca sin pelar sale $300 el kilo, mientras que la mandioca sin cascara sale $400 el kilo. En cuanto a demás verduras, la rúcula y lechuga cuestan $150 el mazo, la cebollita y el perejil tres por $100 y el tomate $300 el kilo.



Eldorado y El Soberbio

Los productores locales de Eldorado y El Soberbio coinciden en que por acercarse Semana Santa aumenta la demanda de harina de almidón, mandioca, harina de maíz y choclo. Debido a ello, en ambas localidades afirman ventas positivas, pero sostienen que tienen problemas para abastecer a los clientes a causa de la poca producción que tienen de harina de almidón, mandioca y choclo.



Una productora de Eldorado señaló que los vecinos se acercan a la Feria para consultar qué verduras hay. Detalló que en el caso del choclo “la situación es complicada porque no llovió por la zona”.



Además, sostuvo que por Semana Santa los costos suben por el evento en sí. No obstante, destacó el interés de los consumidores y las buenas ventas. “Hay productores que tienen más variedad porque vienen de zonas donde hubo más precipitaciones y son los que se llevan mejores ventas”.



Por otra parte, en El Soberbio, los feriantes asisten a la feria los miércoles y sábados por la mañana. Cabe detallar, que son los pocos que no se vieron afectados gravemente por la sequía y la última granizada que dañó gran parte de la producción a finales de diciembre del año pasado.



Asimismo, los productores relatan que los productos más buscados en las últimas semanas fueron el huevo casero, que cuesta alrededor de $1.400 el maple, la mandioca, que ronda los $400 el kilo, y el almidón de mandioca, que tiene un costo promedio de $1.200 por kilo. Por úlltimo, el choclo vale $800 las seis unidades.

En cifras

$1.300 Haste ese valor se consigue la harina de maíz. Otros productores tienen el kilo en $800. El choclo se consigue a $300 por tres unidades y $500 la media docena.