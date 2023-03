Se resuelven los nombres de los candidatos por sublemas

lunes 20 de marzo de 2023 | 6:04hs.

El plazo para registrar lista de candidatos de los sublemas que serán parte de la oferta electoral del 7 de mayo vence a última hora de hoy en una semana que tendrá como dato preponderante, el inicio formal el jueves, de la campaña proselitista.



Según el calendario elaborado por el Tribunal Electoral, el pasado sábado era la fecha límite según estipula la ley, ya que 50 días antes de los comicios, hay que cumplimentar con la inscripción. Sin embargo, anticipadamente anunciaron la prórroga al día hábil siguiente y hasta los últimos instantes, los apoderados de los partidos políticos, desfilarán por la sede del organismo completando trámites burocráticos.



La tarea no será sencilla teniendo en cuenta que unos 1.182 sublemas reservaron espacios para participar de la elección para elegir intendentes, concejales y defensores del pueblo.



Desde que se promulgó el decreto de convocatoria a elecciones provinciales para elegir gobernador, vicegobernador, 20 diputados provinciales titulares, siete suplentes y la renovación de miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo de los 78 municipios, comenzaron a correr los diferentes plazos. Tras la exposición de padrones de electores nacionales y extranjeros y el reconocimiento de alianzas y partidos políticos, el mes de marzo se inició con el registro de lemas.



Las autoridades, tras un proceso de análisis y avales, autorizaron a ocho espacios a competir en la provincia. Los frentes y partidos que llevarán candidatos serán el Frente Renovador, el Frente Amplio, el Frente La Fuerza de Todos, Juntos por el Cambio, Partido Integración y Militancia, Partido Obrero, Partido Demócrata y Partido Por la Vida y Los Valores.



El paso siguiente fue el registro de sublemas, amparados por la ley de lemas vigente en la provincia y que permitirá la participación de más de 1.000 candidatos encabezando listas que pugnan por la alcaldía de sus municipios. Ahora a esas listas, hay que ponerles nombres y apellidos en la antesala de la campaña.



El otro plazo que contemplaba por estos días el Tribunal Electoral es el vencimiento para la celebración de internas partidarias a cargos electivos, dinámica que no fue utilizada por los Frentes. En todos los casos, primó el consenso para definir candidaturas y lugares.



El jueves, se oficializarán las listas de candidatos de sublemas y se los identificará con letras justo el mismo día, que se autoriza por ley, el inicio de la campaña donde no sólo habrá publicidad por redes sociales (como ya ocurre) sino que se habilita la difusión en medios y actos.



La siguiente fecha clave en el calendario es el martes 28 de marzo, plazo límite para registrar listas de candidatos a cargos provinciales. Será el momento de conocer la nómina completa de aspirantes a la gobernación, la vicegobernación y quienes buscarán un escaño en el Parlamento misionero.



La oficialización de esas listas fue pactada para el 4 de abril y el 12 del mismo mes, los partidos y frentes deben exhibir las boletas que presentarán en el cuarto oscuro para su aprobación.

En los lemas avanzan las definiciones

En los lemas no está todo definido y si bien ya trascendieron públicamente algunos nombres, la nómina no está completa.



El Frente Renovador confirmó a Hugo Passalacqua y Lucas Romero Spinelli como el binomio para el Ejecutivo y Oscar Herrera Ahuad encabezando la oferta para diputados provinciales.



Juntos por el Cambio nominó a la fórmula Martin Arjol y Natalia Dorper con Pedro Puerta como aspirante a la Legislatura.



Isaac Lenguaza encabeza la propuesta como candidato a gobernador de la Fuerza de Todos y Julia Perié por el Frente Amplio, con Martín Sereno buscando la reeleción en la Cámara de Representantes. Virginia Villanueva por el Partido Obrero y Jorge Pelinski por el Partido Demócrata, están confirmados.