Electores votarán en la modalidad electrónica

lunes 20 de marzo de 2023 | 6:04hs.

El próximo 7 de mayo los vecinos de Santa Ana elegirán a las autoridades locales y provinciales sin boletas de papel debido a que lo harán a través del Voto Codificado de Misiones (Vocomi).



Cabe recordar, que en las elecciones del 2019 los electores ya votaron a través de la modalidad electrónica, siendo esta una experiencia muy bien aceptada por la comunidad. De cara a los próximos comicios, los vecinos de Santa Ana utilizarán el Vocomi para votar a las respectivas autoridades.



En este marco, desde hace unas semanas el Tribunal Electoral de Misiones envió a un equipo de instructores con los simuladores electrónicos para instruir a cada elector local.



Capacitación

Los capacitadores del Tribunal Electoral recorren distintos espacios públicos donde hay mayor concentración de personas con el fin de interiorizar sobre la utilización del Vocomi.



María Noemí Araujo, vecina de Santa Ana, dialogó con El Territorio el sábado pasado cuando personal del Tribunal se encontraba con la máquina para capacitar a los vecinos. “Me parece muy buena la opción de votar así, lo positivo es que nos dan mucho tiempo para aprender bien. No lo sentí difícil, es práctico e interesante. Sin dudas que a algunos les costará más que a otros pero la gente que está a cargo de capacitar son amables y pacientes”, sostuvo. De paso brindó: “ánimo a todos los vecinos para que se acerquen a aprender”.



Por otra parte, tras ser consultado por el Vocomi en Santa Ana el intendente del municipio, Pablo Castro, se mostró contento por esta modalidad de sufragar. “Es un hecho importante que en Santa Ana se vote sin la boleta de papel debido a que es una forma de agilizar el trámite y preservar el medio ambiente, entre otras cuestiones”.



Posteriormente, agregó que “coincide con su postura de campaña política donde fomenta la no utilización de carteles y folletería para evitar gastos innecesarios. Además, con el fin de no ensuciar la ciudad ni contaminarla visualmente”.



En Santa Ana para estas elecciones, son 5.569 electores habilitados, 404 más que en las legislativas del 2021. Son los que experimentarán una moderna forma de sufragar.



Vocomi

El Voto Codificado Misiones es un sistema de votación electrónica que utiliza una combinación de hardware y software que permiten al elector imprimir su boleta codificada con un código QR. El voto electrónico llegó a Misiones en el año 2013 a partir de una modificación a la Ley Electoral XI N° 6, la cual establece la implementación de tecnología en los procesos electorales, y en su texto faculta al Tribunal de la creación de un sistema de emisión de sufragios por medios electrónicos.