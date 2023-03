Banco suizo compró a su rival para contener una crisis global

lunes 20 de marzo de 2023 | 6:02hs.

El banco central suizo dijo ayer que UBS se hará con el control de su rival Credit Suisse con una compra de 2.000 millones de dólares a fin de evitar más turbulencia en los mercados financieros internacionales.



La cifra es el doble de una primera oferta realizada ayer, en una operación que quiere evitar el colapso de la entidad y el pánico en los mercados a partir del inicio de esta semana



De acuerdo al medio Financial Times, UBS aceptó duplicar la cantidad propuesta inicialmente para vencer las reticencias de Credit Suisse y de uno de sus principales accionistas.



La operación se realizaría únicamente con acciones de UBS, tomando para los títulos de Credit Suisse un precio de 0,5 francos suizos por acción, el doble que los 0,25 propuestos inicialmente, pero aún muy por debajo de los 1,86 francos que cotizaban al cierre del viernes pasado.



La operación está siendo examinada en Berna por el gobierno federal suizo, que ya celebró una reunión de urgencia el jueves y el sábado.



Según CH Media, se espera que el gobierno informe a las partes implicadas ayer y que después celebre una rueda de prensa para revelar los detalles de la operación.



La fusión de los dos gigantes bancarios, que forman parte del grupo de 30 bancos considerados clave en el sistema financiero mundial, debería completarse y anunciarse a tiempo para la apertura de los mercados asiáticos.



La esperanza es que el anuncio sea suficiente para evitar un pánico generalizado.



Bancos bajo tensión

El sector bancario está sometido a tensiones desde que los principales bancos centrales subieron las tasas bruscamente en un intento de controlar la inflación. Muchas instituciones no supieron prepararse tras años de acceso a dinero barato.



La quiebra del Silicon Valley Bank en Estados Unidos y de otros bancos regionales aumentó la ansiedad de los inversores y provocó la crisis en otras entidades consideradas débiles.



Es el caso de Credit Suisse, que lleva dos años inmerso en varios escándalos que no logró resolver pese a los esfuerzos de su dirección, que anunció un plan de reestructuración de tres años.



El miércoles el banco central suizo anunció un paquete de rescate de 50 mil millones de francos suizos (54 mil millones de dólares) tras un día negro en la bolsa pero la medida sólo dio al banco un breve respiro.



Los reguladores y el gobierno federal actuaron bajo la inmensa presión de los principales socios económicos de Suiza para sanear la situación antes de que contagiara al mundo entero.



Según el Financial Times y Blick, los clientes del banco retiraron 10 mil millones de francos suizos (10.800 millones de dólares) en depósitos en un solo día a finales de la semana pasada.



Según Bloomberg, UBS exigió que el gobierno se haga cargo de los costes legales y las posibles pérdidas, que podrían ascender a miles de millones de francos.



UBS, que tardó varios años en recuperarse de la crisis financiera de 2008 y de un rescate estatal masivo, está empezando a recoger los frutos de sus esfuerzos mancomunados.