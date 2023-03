Incendios forestales causaron pérdida de fauna en Ituzaingó

lunes 20 de marzo de 2023 | 6:05hs.

Luego de varios días de intenso calor y con incendios de gran magnitud, el balance tuvo como resultado varias pérdidas en Ituzaingó. Más allá de las más de 7 mil hectáreas quemadas, la pérdida de fauna fue mayor.



Desde Defensa Civil aseguraron que hubo una importante cantidad de caballos que murieron incinerados y otros terminaron con distintas lesiones ocasionadas por las llamas.



En tanto, desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de Ituzaingó lamentaron la pérdida de decenas de crías de carpinchos, que los integrantes pudieron divisar, sobre todo los pequeños que no pueden escapar de las llamas.



En este contexto, los bañados de la zona sirvieron para que los yacarés puedan refugiarse del calor y del fuego.



De igual manera, muchos fueron alcanzados por las llamas, y otros pudieron ser salvados por los bomberos y brigadistas. Precisamente hubo un caso que se viralizó en las redes sociales donde se puede ver a unos bomberos rescatando a un yacaré mediano de las llamas, en la zona forestal de Villa Olivari.

Un yacaré mediano fue rescatado de las llamas. Foto: Matías Sánchez

Luego de tres días de combate intenso contra el fuego en la zona de Ituzaingó, finalmente el martes por la tarde se logró contener el incendio e inmediatamente se inició con la guardia de cenizas.



Las estimaciones hechas señalan que las hectáreas afectadas fueron poco más de 7 mil, según informaron desde el Comando Operativo de Emergencias (COE), aclarando que los cálculos finales al respecto podrán establecerse luego de recabar esos datos con todos los propietarios de campos en la zona.



Según las fuentes consultadas, ayer no se registraron incendios en lo que se refiere a la zona de Ituzaingó. Los registros indican que el jueves, una dotación de Bomberos Voluntarios de Ituzaingó se dirigió a Monte Grande en la isla Apipé, por incendio de campos y reservas. Mientras que el día viernes se combatieron algunos focos de incendios en inmediaciones del Parque Industrial, pero no con la magnitud del fin de semana pasado.



En este marco, bomberos agradecieron a todos los que trabajaron sin parar, desde voluntarios y brigadistas, empresas privadas, Yacyretá, y los aviones que colaboraron. Trabajaron en la zona de Villa Olivari e Ituzaingó, Virasoro, Liebig, Villa Olivari, Loreto, San Miguel, Berón de Astrada, Paso de la Patria y la Brigada de Incendios Forestales (Ituzaingó, Virasoro, Santa Rosa, Saladas, Capital, Santo Tomé).



De acuerdo a los últimos datos del COE de la provincia de Corrientes, durante el sábado se registró un foco de incendio en Lomas de González y ayer se registraron dos focos de incendio, uno se encuentra en Lomas de González y otro en General Paz, ambos están activos.



Investigación científica en 2022

Los incendios que se registraron en la provincia de Corrientes y Misiones en enero de 2022 impactaron en poblaciones de especies amenazadas. Ante esta situación, investigadores y técnicos del Conicet iniciaron un proyecto colaborativo -que involucra a varias instituciones públicas y privadas-, para evaluar los efectos de este desastre en los animales vertebrados.



La iniciativa buscó estimar -mediante recorridos por las zonas quemadas- la densidad de animales muertos por los incendios, en particular de especies amenazadas y/o en peligro de extinción o que han sido recientemente reintroducidas en la ecorregión del Iberá. Para ello, configuraron una aplicación para teléfonos celulares que permite tomar información geolocalizada en terreno y generar automáticamente una base de datos. Mediante estas estimaciones y el procesamiento de imágenes satelitales que permitirán medir la superficie quemada y el momento en que ocurrieron, se podrá obtener una aproximación de los efectos del fuego en la fauna silvestre.



En el caso de los Esteros del Iberá, las áreas más severamente afectadas por el fuego fueron el Sector Norte, el corredor Mburucuyá-San Roque, Colonia Carlos Pellegrini, Lomada de Caa Catí a Mburucuyá y el Corredor Iberá-Mburucuyá. Estos sectores protegen especies amenazadas y/o en peligro de extinción. Además, albergan aves emblemáticas de la provincia, como el yetapá de collar, la monjita dominica, el tachurí coludo, los capuchinos.