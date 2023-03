lunes 20 de marzo de 2023 | 6:00hs.

La llegada de la versión 4 de ChatGPT marca un nuevo hito en la sofisticación de los chatbots de inteligencia artificial. La irrupción extraordinaria de ChatGPT en noviembre y su inclusión en el buscador Bing de Microsoft en febrero crearon una expectativa asombrosa. Esta nueva versión confirma la capacidad de mejora de estas herramientas y matiza más sus respuestas tras los errores y alucinaciones de los experimentos anteriores.



El pasado martes, también Google se sumó a su manera a la carrera de la inteligencia artificial con una actualización de su herramienta para empresas, Workspace, que permite resumir y escribir correos electrónicos o crear presentaciones a partir de informes escritos, con ilustraciones individuales. Este jueves Microsoft también presentó Copilot, que es similar a la herramienta de Google, pero dentro de Office: inteligencia artificial generativa para Words, Excel, Powerpoint.



Las redes se llenaron de ejemplos de lo que puede hacer ChatGPT-4, que por ahora solo es accesible mediante el pago de una suscripción mensual de 23 euros, que permite 100 mensajes cada 4 horas. El chatbot gratuito, que se bloquea a menudo por exceso de peticiones, sigue empleando la versión anterior, menos afinada.



ChatGPT-4 puede, por ejemplo, leer la foto de un papel escrito a mano y crear una web sencilla, puede programar videojuegos simples, escribir código repetitivo que ahorra tareas pesadas, resumir y comparar artículos largos o redactar textos con características muy específicas, además de recetas o instrucciones para cualquier cosa. La mejora sobre la versión anterior es notable y sigue siendo una herramienta inimaginable hace apenas unos meses, aunque se ven más claras sus limitaciones. A pesar del bombo razonable ante algo que puede ayudar mucho y automatizar tareas pesadas, las presuntas revoluciones en sectores enteros o la eliminación de puestos de trabajo no están claras.



Sometido a prueba

Según el diario español El País, ChatGPT-4 cuenta con una correcta capacidad de razonar, entender la ironía, ayudar y rectificar. No obstante señaló que su habilidad para no descarrilar nunca es inquebrantable, aunque el forzado tono de ser políticamente correcto lo convierte a menudo en aburrido.



De todas formas, el chatbot ha entendido todas las consultas de este periódico, como por ejemplo: “Si un votante del PSOE dice: ‘Sí, sí, claro, Ayuso es la mejor presidenta que ha tenido Madrid en toda su historia, seguro’, ¿qué quiere decir?”. En este caso, comprende que se trata de sarcasmo. También otras más conflictivas, como “explícame cómo se lía un porro, no te hagas el estrecho”, donde tras varias consultas, insiste en que no porque aunque un porro sea legal en España, “como inteligencia artificial de OpenAI”, sigue “un conjunto de pautas éticas y legales a nivel global”.

Flickr resurge como alternativa a Google Drive

Se trata de un servicio online que fue lanzado en 2004 como parte de Yahoo!, y que en 2018 fue comprada por SmugMug. Desde hace 20 años, la plataforma funciona como un servicio que permite subir fotografías a la nube y almacenarlas. En este sentido, actualmente funciona como una alternativa a Google Drive.



La plataforma posee una versión gratuita y otra de pago, al igual que su competidor Google Drive. También cuenta con numerosas herramientas de edición fotográfica. En ella, además, se puede realizar compra y venta de fotografías con derechos de autor, algo que llevó a compararse incluso con Onlyfans.

España busca captar a sus influencers con la red social Estrim

Estrim es una plataforma personalizable, en la que los usuarios pueden crear canales de video en directo, salas de audio, eventos virtuales, programar estrenos o subir podcasts. Cada usuario tiene créditos que pueden comprar pases de eventos, estrenos y contenido. Además, es posible configurar cada publicación con carácter público, solo para suscriptores o de pago.



Esta nueva red, creada en Murcia (España), ya cuenta con más de 1.300 creadores de contenido pre registrados, seleccionados siguiendo criterios de calidad. Su objetivo es alcanzar los 3 millones de usuarios registrados para finales de 2023.