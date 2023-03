Montaner y Rozín en un encuentro íntimo

lunes 20 de marzo de 2023 | 6:00hs.

Salió al aire una emotiva entrevista de Ricardo Montaner con Gerardo Rozín. El cantante dio vuelta los roles y comenzó a hacerle preguntas al conductor. “¿Qué condiciones tiene que tener una persona para ganarse tu amistad? Porque tú eres un tipo jodido. Vivir contigo debe ser jodido” “Te agradezco muchísimo”, ironizó Gerardo, mientras el cantante explicaba su punto. “Eres muy selectivo y me gustaría que me dijeras qué elemento tiene que tener alguien para ser amigo tuyo. Mi gran curiosidad es por qué me elegiste a mí”, preguntó Montaner y, quebrado por la emoción, Gerardo se sinceró. “Soy un tipo sin fe, salvo cuando me hablás vos”, dijo, conmocionado.