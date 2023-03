El homenaje a Blink de Twenty ONE Pilots y otras perlitas del Lollapalooza

lunes 20 de marzo de 2023 | 6:00hs.

Este fin de semana, miles de fanáticos de la música se congregaron en el Hipódromo de San Isidro para disfrutar de la octava edición de Lollapalooza Argentina. Uno de los actos más esperados del festival fue sin duda Tame Impala, la banda australiana liderada por Kevin Parker, que ha cautivado a una legión de seguidores con su mezcla de rock psicodélico y electrónica.



Sin embargo, lo que hizo que la presentación de Tame Impala fuera aún más impresionante fue el hecho de que Parker hace poco tiempo había sufrido una fractura de cadera que pudo haber puesto en peligro su participación en el festival, pero a pesar de la lesión, el artista decidió continuar con su gira por América Latina y no canceló ninguno de sus shows.



El público argentino, que ya estaba emocionado por ver a Tame Impala en vivo, respondió con una ovación cuando Parker apareció en el escenario con unas muletas, rodeado de luces parpadeantes y una pantalla de fondo que mostraba un universo en constante evolución. A pesar de estar sentado durante gran parte del concierto, Kevin no perdió ni un ápice de su energía y su habilidad para tocar varios instrumentos. La banda interpretó éxitos como “Elephant”, “Let It Happen”, y también incluyó algunas canciones de su último álbum, “The Slow Rush”.



Por otro lado,Twenty One Pilots fue una de las apuestas más fuertes de último momento, tras la suspensión de Blink-182 porla rotura del dedo de su baterista Travis Barker. Así, una furiosa versión de “All the Small Things”, sonó en manos de los Twenty One para homenajear a los Blink que debieron pegar el faltazo a la cita.Quienes también tuvieron un paso arrollador fueron los Catupecu Machu. El grupo de Fer Ruiz Díaz se presentó en su versión a dos baterías a puro power y desató un incríble pogo. El show de Catupecu fue un repaso por sus gran lista de hits cancioneros y un eterno homenaje a Gabriel, que falleció en 2021 después de 15 años internado.



De esta manera, al cierre de esta edición, después de dos jornadas cargadas de música, la última vuelta y el final de este megafestival estaría coronado con las presencias de Billie Eilish y Lil Nas X como números centrales.



Cabe recordar que en los últimos seis años, Eilish se posicionó como una de las artistas más talentosas y de las más escuchadas a nivel mundial: éxitos como “Bad Guy” o “No Time To Die” la convirtieron a la estadounidense en un ícono global con tan solo 21 años. Su show se esperaba desde las 22 en el escenario Flow. Por otra parte, el rapero estadounidense que saltó a la fama mundial con su hit “Old Town Road” se espera en el escenario Samsung desde las 21. En 2019, Lil Nas X se declaró abiertamente homosexual y desde entonces es un gran defensor de los derechos de la comunidad LGBTQ+, haciendo un llamado de atención a la homofobia que existe en la cultura del hip-hop. Con muchos artistas más, el Lollapalooza se convirtió en una verdadera fiesta de todo el fin de semana