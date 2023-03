Susana y sus secuaces humoristas presentaron LOL, el nuevo programa de la diva

domingo 19 de marzo de 2023 | 6:00hs.

Susana Giménez debuta este viernes al frente LOL Argentina (Last One Laughing), un programa en el que participan comediantes de todo el país y que se verá por la pantalla de de Amazon Prime Video.



Es un formato que se emitió primero en Japón y por su éxito luego se adaptó para diversos países: Australia, Francia, Italia, España, Canadá, México, la India y Brasil. Ahora llega a ka Argentina y Uruguay de la mano de la diva número uno de la televisión.



Antes del esperado lanzamiento, se realizó la presentación de prensa con Susana y la presencia de los otros integrantes de este ciclo exclusivo, como Grego Rosselló quien cumple el rol de coanfitrión y los humoristas Dan Breitman, Juampi González, Migue Granados, Yayo Guridi, Mica Lapegüe, Charo López, Julián Lucero, Darío Orsi, Martín Rechimuzzi y Lucas Spadafora.



Además hubo muchos invitados famosos que participaron del lanzamiento: la conductora Teté Coustarot; la influencer Cande Molfese y su pareja, Gastón Sofritti; la modelo e influencer Sofía Macaggi; la actrices Romina Giardina y Mariana Genesio Peña; el conductor y periodista Sergio Lapegüe, con su esposa, Bocchi y su hijo, Elvis.



De esta manera, Giménez se animó a un desafío diferente en su extensa carrera artística. Desde el 2019, se alejó de la televisión abierta y llevó adelante diferentes especiales, como la entrevista que le hizo a Wanda Nara, en medio de un escándalo por el affaire de Mauro Icardi y la China Suárez.



También grabó un ciclo con el popular cantante Sebastián Yatra. Durante el verano, protagonizó la obra teatral Piel de Judas en Punta del Este, Uruguay. Esta comedia ya la había realizado con mucho éxito en 2015 en el Teatro Lola Membrives de la Calle Corrientes de Buenos Aires. Por esta actuación fue reconocida con un premio ACE.



Lo cierto es que permaneciía alejada de la tv. Pero este año decidió volver con todo, con un programa que promete ser entretenido y novedoso.



¿De qué se trata LOL?

Diez famosos están encerrados y durante en un lapso de seis horas no pueden reírse. Los comediantes compiten entre ellos y deben hacer reír a sus compañeros. Quien resista la tentación por este lapso de tiempo se consagrará como ganador.



El premio monetario será donado a una organización no gubernamental (ONG) seleccionada por el mismo ganador.



En la avant premiere, Giménez acaparó la atención de los cronistas, y todos los micrófonos y cámaras fueron en busca de ella. Primero contestó los interrogantes de los medios a lo lejos, mientras posaba para los fotógrafos. Más tarde, se acercó a la valla, donde el primer reparo que puso fue aclarar que no quería hablar de política.



Así que solo se dispuso a agradecer a todos por acompañarla en el avant premiere así como también a invitarlos a ver el programa. La ceremocia de estreno se llevó a cabo con muha alegría y buena energía de todos los presentes.