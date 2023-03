Torneo Provincial: Barrio Obrero de Puerto Esperanza no podrá jugar el campeonato y un grupo tendrá 5 equipos

sábado 18 de marzo de 2023 | 17:00hs.

Un hecho insólito trascendió en las últimas horas de la jornada de ayer en el terreno deportivo, el Club Barrio Obrero de Puerto Esperanza no jugará el Torneo Provincial organizado por la Federación Misionera de Fútbol. Además, Timbó de Jardín América, elenco que perdió el repechaje ante el plantel esperanceño tampoco integrará el certamen y por lo tanto el grupo A será el único con 5 clubes.

Para poner en contexto Barrio Obrero y Timbó jugaron un repechaje para disputar el Torneo Provincial, la ida se desarrolló en Puerto Esperanza con victoria 2 a 1 y la revancha Timbó superó a su rival por la misma diferencia. En los penales el elenco del alto Paraná misionero ganó 7 a 6 y accedió a la zona A junto con Central Iguazú de Puerto Iguazú, Defesores de San Pedro, Jorge Giwson Brown de Posadas, Belgrano de El Alcázar y Atlético Candelaria. Pero, tras un reclamo que realizó la institución jardinense donde reflejaba que Barrio Obrero no reunía todas las condiciones para enfrentar la competición se empezó a hacer la investigación correspondiente.

Juan Carlos Rossberg, presidente de la Federación Misionera de Fútbol dialogó con El Territorio y expresó la situación, donde además el 'Verde' jardinense no podrá contar con la plaza vacante. "La protesta de Timbó fue rechazada porque no correspondía tratarla y culminó ahí la cuestión, porque el Tribunal de penas decidió darle por perdido la serie y perdió su posibilidad". A su vez mencionó el resultado del repechaje ya está y en reunión de Comisión de la Federación se resolvió rechazar la participación de Barrio Obrero al no ajustarse con los requisitos que requiere para jugar.

La comunicación oficial se va a disponer en las próximas horas pero el presidente de la Fe.Mi.Fu. ya adelantó el material a este medio. "Hay ahora 23 equipos, votaron integrantes de todas las Ligas que integran y solo una votó para que Barrio Obrero juegue el certamen y 5 votaron de manera negativa. Con esta decisión la Zona A será la única con 5 clubes participantes y en la primera fecha Central Iguazú no tendrá rival.

Mañana domingo empieza el campeonato con 23 equipos, al no poder integrar Barrio Obrero por no reunir las condiciones necesarias y Timbó que perdió en el repechaje, el grupo empieza así con los siguientes compromisos:

Jorge G. Brown de Posadas vs. Defensores de San Pedro

Atlético Candelaria vs. Belgrano de El Alcázar

Libre: Central Iguazú.