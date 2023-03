Padres de Blas Correas pidieron al tribunal una sentencia justa

sábado 18 de marzo de 2023 | 6:03hs.

La madre de Blas Correas, el adolescente asesinado de un balazo en agosto de 2020 durante un procedimiento policial en la ciudad de Córdoba, pidió ayer en las últimas palabras antes de conocerse el veredicto el 31 de marzo próximo, que los 13 policías acusados sean condenados, y afirmó que “algunos pasarán varios años y otros el resto de sus vidas en la cárcel”.



En la 36ª audiencia del debate a cargo de la Cámara 8ª del Crimen y con jurados populares, alegaron los defensores del excomisario Juan Antonio Gatica (44), quien está imputado de “encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional” y pidieron su “absolución”.



A Gatica se le reprocha por no haber denunciado cuando tomó conocimiento por la agente Wanda Esquivel (34) que habían “plantado” un arma en la escena del crimen para simular un enfrentamiento con la policía de los jóvenes que acompañaban a Blas Correas en el automóvil baleado.



Los abogados Jorge Sánchez del Bianco y Ricardo Moreno pidieron la “absolución” de Gatica, al sostener que “ha venido como invitado a este juicio porque no tiene absolutamente nada que ver”, y que quedó involucrado a partir de “las mentiras de Esquivel para beneficiarse con la prisión domiciliaria y atenuar la pena”.



Luego hicieron uso del derecho a expresar sus últimas palabras la mamá y el papá de la víctima, Soledad Laciar (44) y Fernando Blas Correas (52).



“Pido una sentencia justa. No con ánimo de revancha, sino con búsqueda de justicia y de intentar dejar al descubierto este perverso mecanismo institucionalizado y naturalizado de violencia policial en Córdoba”, manifestó la mujer, y añadió que ese mecanismo “se encargó de matar varias veces” a su hijo y de “mentir una y otra vez sobre los hechos” durante el juicio.



Asimismo, remarco que más allá de que “ha quedado absolutamente demostrado” que los 13 policías “asesinaron y mintieron”, también entiende que “de algún modo, han sido víctimas del mismo y perverso sistema que los educó y les enseño a matar y mentir”.



Mirando de frente a los acusados, Laciar le manifestó que “algunos pasarán varios años y otros el resto de sus vidas en la cárcel por no haber optado en decir la verdad, aún cuando todo lo sucedido y todas sus mentiras, han quedado descubiertas y al desnudo”, por lo tanto “no tiene ningún sentido seguir manteniendo el silencio corporativo”, dijo la mujer.



En su exposición también solicitó al tribunal y a los miembros del jurado popular que sea “considerada” la situación procesal de la agente Esquivel, la que “planto” el arma, y se le dicte una “pena disminuida” en caso de que aporte nuevos elementos para la nueva investigación.



Esquivel admitió su culpabilidad y colaboró con la investigación, lo que permitió un “avance significativo en la causa para descubrir la maniobra del encubrimiento”, resaltó Laciar.



Al término de la audiencia, el tribunal pasó a cuarto intermedio hasta el 31 de marzo para escuchar las últimas palabras de los acusados y luego pasar a deliberar y dictar sentencia.



Durante los alegatos, que comenzaron el 22 de febrero, los fiscales Marcelo Hidalgo y Fernando López Villagra, al igual que los tres querellantes, habían solicitado condenas a prisión perpetua para Lucas Gómez y Javier Alarcón, los dos principales acusados.