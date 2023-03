Mejoró la producción de pescados y se acentúa la venta de cara a Semana Santa

sábado 18 de marzo de 2023 | 6:05hs.

Comercios que venden pescados sostienen ventas regulares y se preparan para mayores compras de parte de los consumidores durante Semana Santa. No obstante, prevén aumentos de precios entre 5% y 10% en las próximas semanas,



Por su parte, desde el sector piscícola afirman que hay mejoras en la producción a comparación del año pasado por el tema de la sequía. Manifiestan que están trabajando en mejorar aún más el desarrollo de los peces de cara a las Pascuas y que hay producción de pacú, sabalo y distintos tipos de carpa.



Cabe mencionar, que los pescados de producción local son más económicos y parten desde $1.300 (el pez carpa). Mientras que los de la pescadería y comercios -que son congelados- parten desde los 1.500 pesos. En el ranking de los más vendidos están el pacú, el surubí y el filet de merluza.



Pescadería

Los peces de río tuvieron una mejor producción este año. Foto: Víctor Paniagua

Marcos Alztuey, dueño de Pescadería Marcos en Posadas, dialogó con El Territorio y detalló que la situación de los peces de río mejoró pero que se dificulta conseguir boga y dorado. Al contrario, indicó que hay variedad de bagre, sábalo, pacú y patí. Destacó que lo más solicitado es el surubí y los cortes de filet.



“La sequía no mejoró, pero hay inundaciones en un sector del río Paraná lo que favorece a cierta producción de peces”, explicó. Sobre los peces de mar, sostuvo que sigue con normalidad la venta y sin mayores problemas para la adquisición del producto.



De cara a Semana Santa, el comerciante indicó que se stockeó con la variedad de peces más económicos como los cortes de filet, molida, frutos de mar y los peces como sábalo, patí y bagre. También, contó: “Compré stock suficiente de surubí, aunque no es económico, es uno de los más pedidos”.



Precios y mejores ventas

En cuanto a precios, detalló que el kilo de surubí está $2.900, mientras que el filet de merluza cuesta $1.700, filet de pejerrey $1.800; pacú $2.300; sábalo $990; bagre $990 y patí $1.300. “Siempre trato de tener mejor precio que los supermercados para poder competir”, agregó.

Alztuey aseguró que tras pasar por dos años difíciles como lo fue la pandemia y también la temporada de sequía, este año mejoraron las ventas. Sobre todo, desde que empezó la Cuaresma -tiempo en donde los cristianos creyentes comen en mayor cantidad carnes blancas-.



“Voy a tratar de mantener los precios lo más que pueda para Semana Santa”, expresó el comerciante, quien además contó que su mercadería proviene de Chaco, Corrientes y Buenos Aires. “Siempre busco precios, pero hace 25 años estoy en el rubro, compro al por mayor y los proveedores me hacen un leve descuento”.



Para concluir, aseveró que antes de Pascuas el incremento en el precio de los peces será entre un 5% y 10%.



Congelados

Por su parte, Silvia Ríos, encargada de un comercio de congelados en Posadas, mencionó que “la venta de pescados es positiva durante todo el año sobre todos los cortes de filet, pero en Semana Santa se duplica”.



La trabajadora detalló que los cortes más demandados son el filet de pacú despinado y de merluza. Estos tienen un costo de $3.400 el kilo del filet de pacú y $1.400 de merluza. Añadió que también son solicitados el filet de sábalo y la boga despinada, que cuestan ambos $1.500 el kilo. Por último, agregó que “salen muy bien las hamburguesas de merluza y medallones de pescado, que cuestan entre $700 y $800 por cuatro unidades”.



Sequía

José Kirilinko, piscicultor y docente en Campo Viera, habló de cuánto la sequía afectó a las vertientes desde hace dos años. Indicó que hubo más precipitaciones pero no la cantidad como para recuperar el caudal necesario. Luego, explicó: “El pez tarda entre 15, 18 y hasta 24 meses en desarrollarse para la venta al público. El pacú que es la especie más demandada tarda 24 meses y la carpa tarda entre 15 y 18 meses”.



Agregó que debido al déficit de agua la siembra que se realizó no tuvo un desarrollo acorde. “Se sembró una menor cantidad de alevinos de acuerdo al bajo caudal de agua y evitar una sobrepoblación de peces sin el desarrollo deseado”.



Aseguró que de cara a Semana Santa habrá producción, pero no como años anteriores. “Hay otros municipios de Misiones que tuvieron un mejor caudal de agua por las precipitaciones que en esta zona no ocurrieron. Son los piscicultores que tendrán de por sí una mejor producción”.



Seguidamente, detalló que tenía a su disposición tres estanques de los cuales está utilizando solamente uno para producción propia. “Así como yo hay otros productores que también están criando peces para consumo propio porque no es posible sacar a la venta peces con poco desarrollo”.



Tras ser consultado por el cambio climático, indicó que el sector productivo de la provincia debe pensar en otras formas para paliar la situación del suelo seco.



Relató que en los últimos diez años se trabajó con los pozos de agua, y que en su caso particular, practica la protección de vertientes y la plantación de árboles nativos en suelo descampado. “Estas acciones son a modo de devolverle a la naturaleza un poco de lo que le hemos quitado. Se debe trabajar aún más en la concientización, sobre todo en las nuevas generaciones para el cuidado de la tierra y la producción”.



No obstante, relató que desde el Ministerio del Agro y la Producción les brindan asistencia. “Tenemos un técnico que nos orienta, nos informa y los productores recurrimos a él por cualquier consulta”, finalizó.



Ayuda a los productores

Jonatan Rogaczewski, técnico acuicultor y productor de peces, sostuvo que asiste a través del asesoramiento y capacitación a los productores de peces con el parámetro de agua de sus estanques. También se realiza relevamientos de cómo el calor afecta a los peces en momentos de alta temperatura.



Cabe mencionar, que Rogaczewski es parte del equipo del Ministerio del Agro y la Producción y trabaja en conjunto con el municipio de Campo Viera para el asesoramiento de productores de peces de la zona de Campo Viera, Oberá, Colonia Alberdi y localidades aledañas.



El acuicultor indicó que la sequía dejó sin cosecha a varios productores, por lo que actualmente se encuentra asesorando a tres grandes criadores de peces para tener una producción positiva en Semana Santa.



“A los productores que no tuvieron una buena cosecha por el mal desarrollo de los peces, se les aconseja que esperen al próximo año. No todos tienen la posibilidad de alimentarlos de igual manera, apartando el tema del poco caudal de agua. Son varios factores que intervienen”, explicó.



Aseguró que la cosecha de pacú tarda entre un año y año y medio. Además, mencionó que el mismo tiempo tardan en cosechar hasta cinco variedades de pez carpa. “Este año también agregamos sábalo junto con el pacú, que es uno de los más solicitados”, acotó. Sobre el kilaje, señaló que el pacú tiene entre un kilo y medio hasta tres kilos; al igual que la carpa.



Posteriormente, el productor detalló que en Misiones existen alrededor de 3.000 productores dedicados a la producción de peces. “Lo que buscamos es no sólo mejorar la producción, sino también mantener las ventas todo el año. Que los productores no sólo siembren y cosechen para Semana Santa, sino que la venta de sus productos sea durante todas las temporadas”, aseveró. También, indicó que se están analizando diferentes métodos de comercialización como las ferias y mercados en la provincia.



Según Rogaczewski, los productores siempre están pendientes de los precios por si deben subir, bajar o mantener el costo de sus productos. La carpa, según su variedad, está entre $1.300 y $1.500 el kilo, mientras que el pacú cuesta $2.000 el kilo.

Producción de alevinos en 25 de Mayo

Federico Frank, presidente de la Cooperativa Alto Uruguay, detalló en Acá te lo Contamos en Radioactiva 100.7 cómo está el nivel de producción en la zona de 25 de Mayo, en especial sobre la cría de peces en estanques. Relató que en total en la localidad hay más de 1.200 estanques. “La Cooperativa hace el alevino que es el pescadito que va al estanque y demora un año para que llegue a la edad de la faena que se da en ésta época del año”, explicó. Mencionó que se producen cuatro variedades de pez carpa, además de pacú y boga. “Hace unos años se decidió producir más variedad del pez carpa por los costos al alimentarlo y nos enfocamos en mejorar su producción”, afirmó. Frank también hizo hincapié en que la producción mejoró en comparación del año pasado. “Depende mucho del clima y esté año la situación fue más positiva. Hay variedad de pacú, boga y sabalo”, detalló. Contó que desde Brasil, vienen a comprar alevino para producir en sus estanque y que el cambio del peso les favoreció para que productores del país vecino compren en 25 de Mayo.



“Nosotros les vendemos el pescado al productor. Abrimos un comedor, donde todos los viernes tenemos el producto. Nos dedicamos a la producción de alevín, no de carne”, explicó finalmente.