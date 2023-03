Piden continuidad del Centro de Frontera en Santo Tomé

sábado 18 de marzo de 2023 | 6:04hs.

Tras el vencimiento de la concesión del Puente Internacional de la Integración Santo Tomé – San Borja el pasado 15 de marzo, se reunieron el intendente, Augusto Said, el cónsul argentino en Uruguayana, Ricardo Di Lelle, concejales, trabajadores de la Aduana, entre otros, con el fin de solicitar continuidad para que el Centro Unificado de Frontera siga funcionando.



Considerando que Santo Tomé ocupa un lugar estratégico para el país, también insistieron con el pedido para el Tráfico Vecinal Fronterizo gratuito.



En esa oportunidad, se firmó un documento de doce puntos para elevar a los gobiernos nacionales de Argentina y de Brasil.



Una de las razones que viene movilizando a referentes de ambas fronteras es el hecho de que la concesión de la empresa Mercovía SA finaliza su prórroga en julio y autoridades de Santo Tomé y de San Borja, Brasil, realizaron planteos concretos y pertinentes a las autoridades de ambos países.



Cabe mencionar, que dicho encuentro se concretó en el recinto del Concejo Deliberante con el abordaje de otros tópicos de gran importancia para las comunidades de Santo Tomé y San Borja como la salud, educación y transporte.



El propio Di Lelle lamentó no tener certezas en este asunto, aunque se comprometió a ser el portavoz de todos ante el Gobierno Nacional, transmitiendo a sus superiores cada una de las inquietudes manifestadas en el encuentro.



Tráfico vecinal

Por su parte, Suaid dijo: “Como primera medida queremos solicitar que el tráfico vecinal sea gratuito entre las dos ciudades, porque estamos hablando de un puente de la integración cual fin es integrar, y en Santo Tomé tenemos facultades y universidades donde muchos de los estudiantes viven en San Borja y tienen que pasar todos los días a esta ciudad, le estamos poniendo una barrera, entonces no podemos hablar de integración”.



Más adelante, en su alocución destacó que “no sólo hablamos en el plano económico del peaje, sino también burocrático, donde se pueda agilizar y que el transporte sea más fluido entre las dos ciudades, teniendo en cuenta que tenemos un vínculo comercial, educativo y productivo muy fuerte. Esa es una de las cuestiones que necesitamos plantear, la fluidez entre las dos ciudades”, enfatizó.



También hizo hincapié en que se llame pronto a una nueva concesión, donde se establezcan las reglas claras de juego y que el centro unificado siga funcionando, teniendo en cuenta la eficiencia y la ventaja comparativa en relación con otros pasos fronterizos.



Sector aduanero

Por su parte, el representante aduanero Wilmar De Almeida recordó que hace 17 años trabaja en el centro unificado acompañando todo el proceso y el crecimiento que tuvo la frontera. “No se habla de los despachantes, quienes fueron realmente los que hicieron que esto sea un hecho, que hoy seamos unas de las fronteras más importantes del Mercosur, estamos en segundo lugar de intercambio comercial y hubo un crecimiento enorme. Hoy tenemos el 30% de intercambio, entonces ese flujo me parece muy importante que se transmita a las autoridades, para que tomen una decisión razonable y no afecte a los trabajadores, tanto públicos o privados”, manifestó.



Seguidamente, consideró que “como institución del centro de despachantes estamos a disposición para colaborar con información, datos y estadísticas. Hace mucho tiempo venimos haciendo registros de las acciones que estamos generando para dar a conocer la importancia de nuestro centro unificado”.



Luego de escuchar a todos los concejales, quienes coincidieron en tener en cuenta a los empleados con los que cuenta hoy el Centro Unificado de Frontera, y las partes comprometidas con este asunto, se firmó un documento con doce puntos específicos. Dicho petitorio, será elevado al gobierno argentino por parte del cónsul Di Lelle.



También los legisladores y autoridades se comprometieron a mantener un nuevo encuentro en la vecina ciudad brasileña en los próximos días.



Entre las solicitudes propuestas, se detalla en el primer punto la cercanía de la finalización de la concesión vigente y la incertidumbre actual respecto a la situación. Así como también, reza por la continuidad del personal afectado al Centro Únificado de Frontera, independientemente de la resolución a tomarse de una concesión pública o privada, a los fines de garantizar el empleo y el funcionamiento del mismo.