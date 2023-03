Todos detrás de un sueño

sábado 18 de marzo de 2023 | 6:01hs.

Mañana se pondrá en marcha el torneo Provincial de fútbol que organiza la Federación Misionera de Fútbol (Femifu), que tendrá representantes de las siete ligas asociadas a la AFA de la Tierra Colorada y un plaza para el próximo torneo Regional, como el gran premio para el ganador.



Serán 24 los participantes que buscarán a lo largo del año su lugar en el Regional. Si bien hay ligas como la Posadeña o la Obereña que clasificar directamente a representantes al certamen nacional, el torneo Provincial ofrece la chance para gran parte de los equipos de luchar por ese boleto al Regional.



Atlético Posadas, Mitre, Atlético Oberá, Candelaria y Sporting aparecen como candidatos a pelear por la corona, aunque no deberán descuidarse, ya que Rosamonte, Guacurarí, Atlético Jardín América, Nacional de Puerto Piray y Central Iguazú pretenden dar el batacazo.



Los 24 participantes estarán divididos en cuatro zonas y los ganadores de cada una avanzarán directamente a cuartos de final. Los segundos y terceros jugarán una reclasificación para meterse entre los ocho mejores. Además habrá una instancia de permanencia, ya que a partir de 2024 algunos equipos mantendrán las plazas y no necesitarán clasificarse al Provincial a través de sus respectiva ligas. En total serán seis los equipos que mantendrán su plaza para el 2024 (ver aparte).



Casi todos los participantes tuvieron el tiempo necesario de preparación, ya que la actividad de las diferentes ligas terminó a fin de año y desde ese momento los clasificados empezaron a darle forma a sus distintos planteles.



La zona A tendrá a Brown y Candelaria de la Liga Posadeña; a Central Iguazú; a Defensores de San Pedro de la Liga Regional del Nordeste y Belgrano de El Alcázar, de la Liga de Puerto Rico.



Queda pendiente en ese grupo la resolución de un último integrante, ya que Barrio Obrero de Eldorado ganó el repechaje ante Timbó, pero el Verde de Jardín América protestó la definición porque consideran que hubo irregularidades en la presentación de las planillas en ambos encuentros.



En la zona B estarán Sporting de Santo Pipó y Guacurarí por la Liga Posadeña, Tuyutí de Apóstoles, Atlético Oberá, Mado Delicia por la Liga de Eldorado y Ex Alumnos 453 de San Vicente por la Liga del Nordeste.



Atlético Posadas, Rosamonte de Apóstoles, River de Villa Bonita (Liga Obereña), Mandiyú de Garuhapé (Liga de Puerto Rico), Nacional de Puerto Piray (Liga de Eldorado) y Luz y Fuerza de Iguazú integrarán la zona C.



Por último, la zona D estará conformada por Mitre de Posadas, Independiente de Apóstoles, River de Santa Rita (Liga Obereña), Atlético Jardín América (Liga de Puerto Rico), San Martín de Wanda (Liga de Eldorado) y Villa Nueva de Iguazú.



Mañana se dará el puntapié inicial de un certamen que durará hasta los primeros días de septiembre, ya que el ganador ganará una plaza para el próximo Regional, que comenzaría a fines de octubre o en noviembre.

Fase de grupos

1ª Fecha

ZONA A

Mañana

16, Brown-Defensores (SV)

16, Candelaria-Belgrano

Central Iguazú-Barrio Obrero o Timbó (postergado)



ZONA B

Mañana

16, Ex Alumnos 453 (SV)-Alético Oberá

16, Sporting-Tuyutí

16, Guacurarí-Mado Delicia



ZONA C

Mañana

16, Mandiyú-Luz y Fuerza

16,Atlético Posadas-Rosamonte

16, River (VB)-Nacional (P)



ZONA D

Mañana

16, San Martín (W)-River (SR)

16, Villa Nueva-Jardín América

17, Independiente-Mitre

Un campeón y seis plazas para el Provincial 2024

Los 24 equipos se dividirán en cuatro zonas de seis equipos cada una. Jugarán la fase de grupos en dos rondas (10 fechas) y clasificarán directamente a cuartos de final los primeros de cada zona.



Los segundos y terceros irán a la reclasificación. Se armarán los enfrentamientos por sorteo (no podrán jugar entre sí los de la misma zona) y los ganadores avanzarán a cuartos de final. Tanto la reclasificación como los cuartos de final serán a partido único, en cancha del mejor ubicado.



Los ganadores de los cuartos avanzarán a semifinales y los perdedores jugarán por la permanencia, es decir jugarán por mantener la plaza para el Provincial 2024.



Las semifinales y la permanencia se sortearán y serán a partido de ida y vuelta. Los dos ganadores de la permanencia y los cuatro clasificados a semifinales tendrán su plaza asegurada para el Provincial 2024 (seis equipos).



Los ganadores de las semis jugarán la final y el campeón clasificará al torneo Regional 2023/24. Para la definición se sorteará la localía del primer encuentro.