La animación de fiesta con el regreso de Miyazaki

sábado 18 de marzo de 2023 | 6:00hs.



En 2013, a los 72 años, tras estrenar Se levanta el viento, el japonés Hayao Miyazaki anunció que abandonaba la dirección. La cinefilia mundial lamentó de manera generalizada la noticia porque se retiraba uno de los auténticos genios del séptimo arte. En la entrega de los Oscar de 2014 aquella película consiguió una nominación como mejor largometraje animado; y en la edición de 2015, él recibió la estatuilla honoraria a la trayectoria, pero más allá de los merecidos reconocimientos todos ya extrañaban la belleza, la poesía, la sensibilidad de semejante artista.



Sin embargo, tras mucho tiempo de ostracismo y mientras el estudio Ghibli que él fundó en 1985 con Isao Takahata seguía produciendo y estrenando películas de otros realizadores, Miyazaki anunció que volvería a la dirección con How Do You Live, largometraje que luego de dos años de intenso trabajo llegará a los cines de Japón el 14 de julio próximo y luego se irradiaría al mundo. 




Nacido en Tokio en 1941, Miyazaki fue desde pequeño un fanático de Osamu Tezuka, considerado “el padre del manga”, y, si bien estudió Ciencias Políticas y Económicas, con el tiempo se fue perfeccionando como ilustrador, dibujante de mangas y luego como productor y realizador de animés



Como su padre dirigía un negocio que fabricaba elementos para aviones de guerra, desarrolló una gran fascinación tanto por la aeronáutica como por la literatura bélica, algo que más tarde reflejaría en sus películas a través de la inclusión de toda clase de artefactos voladores, pero siempre con una impronta claramente pacifista. En el cine de Miyazaki todo es posible, no hay límites para la imaginación, hasta los aspectos más sobrenaturales siempre tienen correlato real.