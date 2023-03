Demi Lovato dirigirá un documental sobre estrellas infantiles

sábado 18 de marzo de 2023 | 6:00hs.

La megaestrella musical Demi Lovato se probará el traje de directora cinematográfica con un documental sobre estrellas infantiles. Se trata de un proyecto audiovisual que se estrenará en la platafoma estadounidense Hulu, propiedad de Disney, en 2024.



La película busca “deconstruir los altibajos de crecer bajo los reflectores a través de la lente de algunos de los personajes más importantes del mundo”, dice un comunicado publicado por el sitio Variety sobre la cinta que Demi codirigirá junto a Nicola Marsh (“Stay on Board: The Leo Baker Story”, “Song Exploder”).



El documental aún no tiene título definitivo, pero tentativamente, la producción lleva el nombre de Child Star.



Los productores son OBB Pictures, de Michael D. Ratner, la productora de Lovato DLG y SB Projects de Scooter Braun. Las tres compañías han trabajado juntas antes en la serie documental de la estrella del pop Dancing With the Devil, que se estrenó en SXSW en 2021 y recibió elogios de la crítica.