Lollapalooza: Rosalía y Drake en el despegue y la expectativa en Chano

Desde ayer y hasta mañana, Buenos Aires vive una fiesta de la música con la octava edición del Lollapalooza en Argentina. La cita con los artistas del momento es en el Hipódromo de San Isidro y el line up marca la presencia de Rosalía, Drake, Twenty One Pilots, Tame Impala, Billie Eilish y Lil Nas X como cabezas de cartel.



Además, más de 100 bandas y solistas pasarán por los distintos escenarios que el evento montó en el predio.



El tradicional encuentro musical también presenta como grandes atracciones a Jane’s Addiction, Cigarettes After Sex, el DJ neerlandés Armin Van Buuren, The 1975, Danny Ocean y Claptone, entre tantos, mientras que entre los locales destacan Trueno, Chano, Marilina Bertoldi, Dante Spinetta, María Becerra, Diego Torres, Usted Señalemelo y Catupecu Machu.



El festival agotó primero entradas para el domingo, día en que se presentarán Billie Eilish, Lil Nas X, María Becerra, Klaptone, Kali Uchis, Diego Torres y muchos más.



Primer día

En el primer día del Lolla, que tenía lugar al cierre de esta edición, estaban previstas las actuaciones de Drake, Rosalía, Armin Van Buuren, Trueno, Alison Wonderland.



Las puertas del predio se abrieron a las 11.30 y se habilitaron tres ingresos para garantizar la fluidez del público y evitar aglomeraciones. Una multitud de adolescentes y jóvenes fueron los primeros en llegar al festival, y ya esperaban ansiosos que se abran las puertas desde las primeras horas de la mañana.



De la organización recordaron que pese a la amenaza de lluvia, no se permitirá el ingreso con paraguas de ningún tamaño.



Como es habitual, el predio ofrece diferentes áreas de entretenimiento y una amplia oferta gastronómica.



Los artistas que se presentarán en esta edición estarán repartidos en los escenarios Flow, Samsung, Alternative y Perry’s; en tanto que también estará el Kidzapalooza, orientado al público infantil, una opción que cada vez gana más adeptos.



Expectativa por Chano

Chano, que estuvo internado con un delicado estado de salud y hace pocos días logró el alta médica, fue uno de los platos fuertes que ofreció el primer día. Sus fans esperaban ansiosos anoche su presentación. El músico, ex líder de Tan Biónica, había dicho en sus redes que “estoy bien, absolutamente recuperado, listo para seguir disfrutando de la vida…. Les cuento que por mi parte sigo haciendo al pie de la letra mi tratamiento”.



La expectativa también se generó, ya que Chano, contó en sus redes, que luego de este concierto en el Lollapalooza, “se cierra un ciclo. Por mucho tiempo no vuelvo a tocar. Los amo”.