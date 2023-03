La Bancaria cerró aumento del 32,5% hasta mayo

sábado 18 de marzo de 2023 | 6:02hs.

La Bancaria, el gremio que encabeza el diputado nacional Sergio Palazzo, anunció ayer que cerró la primera etapa de la negociación paritaria hasta el mes de mayo, cuando se active la cláusula de revisión. Los trabajadores bancarios recibirán un aumento del 32,5% más una compensación por el impuesto a las Ganancias.



El sindicato informó en un comunicado que se acordó con las cámaras empresarias un reconocimiento sobre la paritaria 2022 del 0.7% y para el año 2023 un incremento al mes de mayo de 32,5%, desglosado de la siguiente manera: en 4 tramos: 6% para enero 2023; 7,1% para febrero 2023; 11% para marzo 2023 y 8,4 % mayo 2023.De esta manera, desde mayo el salario inicial de un trabajador bancario será de $312.897 mensuales.



Además, se acordó un pago extraordinario, para todos los trabajadores, en compensación por Ganancias, pagadero el 50% en mayo y el 50% restante en septiembre de 2023.



En el caso de los bancos que devuelven el impuesto a las ganancias a sus trabajadores, no abonarán dicho bono, salvo en los casos de aquellos trabajadores que por su nivel de ingresos no tengan devolución de dicho impuesto.



“De esta manera se disminuye considerablemente el impacto salarial del impuesto a las ganancias sobre el trabajador/ra que paga este tributo, partiendo de la base que siempre sostuvo nuestro Sindicato que el salario no es ganancia, logrando con el presente acuerdo un significativo alivio en los bancarios/as que pagan este injusto impuesto”, indicó el gremio en un comunicado.