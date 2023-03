Territorio fun

sábado 18 de marzo de 2023 | 1:00hs.

Las más pedidas

Cupido - Tini Shakira: Bzrp music sessions Vol. 53 - Bizarrap; Shakira Flowers - Miley Cyrus Bora bora - Abraham Mateo; Luis Fonsi Yo te diré- Lali; Miranda! Una noche sin pensar - Sebastián Yatra Corazones rotos - Lola Índigo; Luis Fonsi Frío - Nicki Nicole Besos moja2 - Wisin & Yandel; Rosalía Music for a sushi restaurant - Harry Styles

Ian Bautista Coronel y Fede Ruiz Diaz.

Marina Ronco, Cristina Salomone y Adriana Ronco.

La familia Romero, disfrutando de una cena a orillas del río.

Agustín Mendoza y Yuliana Martínez.

La semana de los gamers en Tik Tok

TikTok ahora tiene una nueva tendencia llamada “gamerweekend”, que como su nombre lo dice es una semana dedicada a los gamers.



Con el hashtag #GamerWeekend, podrás subir videos presumiendo tus mejores jugadas del videojuego que más te guste.



Asimismo, varios influencers están invitando a sus seguidores a un live por medio de la aplicación para que jueguen con ellos. Incluso algunos anuncian regalos y sorpresas para los ganadores.



Por otra parte, hay usuarios que también usan el hashtag para compartir tips o datos interesantes acerca de los videojuegos.



Esto demuestra que en la gran plataforma existe una amplia variedad de temáticas para todo el público.

Fanáticos de la serie reclaman la entrega de The Last Of Us para PC

Tras el furor de The Last of Us, en la plataforma de HBO, los fans de la saga esperan impacientes el estreno de la adaptación para PC del videojuego que lleva el mismo nombre y que inspiró a la serie.



El desarrollador de la franquicia, Naughty Dog, anunció este viernes que The Last of Us Part I llegará a computadoras el próximo 28 de marzo. Se trata de una recreación moderna del juego original que salió para PlayStation 3 en 2013. La fecha original para la salida del título era el 3 de marzo. Ahora, el título competirá con otra remake de un juego de supervivencia: Resident Evil 4, que se lanza el 24 de ese mes.