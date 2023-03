La campaña de vacunación antigripal ya está en marcha en niños y adultos

sábado 18 de marzo de 2023 | 5:30hs.

En Misiones, al igual que en el resto del país, arrancó ayer la campaña de vacunación antigripal. Son 274.973 los misioneros que deben vacunarse por estar dentro de los grupos considerados de riesgo. Entre ellos aparecen niños de entre 6 a 24 meses, mayores de 65 años, embarazadas, pacientes de cualquier edad con enfermedades cardíacas, respiratorias, inmunosuprimidos o trasplantados y el personal de salud.



Si bien el acto inicial tuvo lugar en las instalaciones del jardín maternal Emilio Gottschalk de Posadas, con la aplicación a trabajadores de la salud y niños, las dosis ya están disponibles en Caps y hospitales de toda la provincia.



En ese contexto, el médico infectólogo Oscar López en diálogo con El Territorio comentó que “es importante la vacuna porque la gripe es una enfermedad que tiene alto riesgo de mortalidad en algunos grupos. Muchas de estas personas no se mueren por gripe, sino por complicaciones graves del cuadro”.



En la misma línea detalló: “La vacuna tiene una efectividad del 60%, que no es alta pero sí amortiguante en los grupos de riesgo que son adultos mayores, menores de 2 años, embarazadas, pacientes con enfermedades renales crónicas y oncológicas”.



En lo que refiere a otros factores que ameriten prioridad para vacunarse, agregó que son asma grave, obesidad, el paciente renal crónico o con síndrome de down, retraso neurológico severo, entre otros. Ante eso, recomiendan que el médico de cabecera evalúe en cada caso.

Los niños del jardín maternal municipal de Posadas también se vacunaron. Foto: Sebastián Velozo

Efectividad

“Para que una campaña sea efectiva debe inocularse por lo menos el 95% de la población objetivo. La vacuna tiene el 60% de efectividad y para tener esa certeza, se debe llegar al mayor número poblacional con la vacuna”, indicó el infectólogo.



Por su parte, el ministro de Salud Pública, Oscar Alarcón, estuvo presente en un operativo sanitario en Eldorado donde también se aplicaron dosis de antigripales. Allí sostuvo que es importante que la población objetivo para la campaña antigripal se acerque y se inmunice contra la gripe.



“La influenza o gripe como decimos, es una de las enfermedades respiratorias que más complicaciones genera, por eso es importante aplicar todos los años la antigripal, que es una herramienta eficaz para protegerse de la enfermedad. Además contribuye a limitar la circulación viral en la comunidad”, señaló.



En tanto que Lilian Tartaglino, secretaria de Salud de la capital misionera, dijo en el acto de lanzamiento que es importante la vacunación porque “la gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria muy transmisible ya que se contagia de una persona a otra, por el contacto de gotitas provenientes de la vía respiratoria de personas infectadas que se propagan al toser, estornudar o también a través de superficies u objetos contaminados con estas secreciones”.



Según habían informado, las primeras 50.000 dosis para adultos y pediátricas llegaron a la tierra colorada durante el pasado fin de semana y a medida que se vayan aplicando, también repondrán y evaluarán seguir con otros grupos.



Para que las provincias puedan vacunar, el Ministerio de Salud de la Nación adquirió 9.300.000 dosis de vacuna antigripal con el objetivo de disminuir las complicaciones relacionadas al virus de influenza en la población de riesgo en Argentina. Este año la antigripal contiene las cepas H1N1, H3N2 y la estacional B del linaje Victoria.



“Hay que tener en cuenta que la vacuna antigripal es una que está dentro del calendario obligatorio de vacunación. Lo que hacemos con esta modalidad de campaña es apurar la vacunación oportuna para que antes que la circulación viral se dé las personas puedan estar ya vacunadas, es decir, antes que llegue el frío”, comentó el jefe de Inmunizaciones de la provincia, Roberto Lima.



A nivel nacional la campaña se lanzó en San Martín de los Andes, Neuquén, y la encabezó la ministra de Salud, Carla Vizzoti, quien destacó que este año se resolvió apurar la aplicación incluso antes de que comience el otoño para reducir los cuadros graves que pueden derivar de una gripe.



La vacunación contra la gripe no evita que se contraiga el virus, pero está demostrado que puede reducir los riesgos de hospitalización tanto en niños como en adultos mayores. También protege a los que rodean al inmunizado, incluidas las personas que tienen una mayor vulnerabilidad.

En cifras

274.973Las personas que deben vacunarse, por estar dentro de los grupos de riesgo, roza los 275.000 misioneros entre niños y adultos.