Uno de cada mil chicos menores de 16 años puede sufrir enfermedades reumáticas

viernes 17 de marzo de 2023 | 12:45hs.

Debido a la falta de conocimiento de las enfermedades reumáticas pediátricas entre la población en general y grupos de profesionales de la salud, y con el objetivo de ayudar a mejorar el conocimiento y la comprensión de estas enfermedades, el 18 de marzo de 2019 la Sociedad Europea de Reumatólogos Pediatras y la Red Europea para Niños con Artritis estableció esta fecha como el Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas Juveniles o Día de la Palabra y se convirtió actualmente en un evento anual de concientización global.

Las enfermedades reumáticas pediátricas son enfermedades inflamatorias crónicas poco frecuentes, que abarcan un espectro de enfermedades que comprometen al sistema musculoesquelético y diferentes órganos, siendo la Artritis Idiopática Juvenil la más frecuente de las enfermedades reumáticas crónicas.

La doctora Florencia Ahumada del hospital de Pediatría en Posadas, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: “Esto surgió en el 2019 más que nada con el objetivo de concientizar y dar a conocer de que estas enfermedades también pueden presentarse a edades tempranas, que son poco frecuentes y que sus síntomas van a variar según cada individuo. Dentro de las enfermedades reumatológicas infantiles se encuentra la artritis idiopática juvenil, enfermedad crónica más frecuente que es la que se llamaría artritis reumatoidea o el reuma. Hay veces que uno asocia al reumatólogo con adultos mayores y no es así, también pueden presentarse en niños antes de los 16 años y son pacientes que pueden presentar síntomas desde el año de vida”.

“Se creó este día para concientizar y generar una sospecha diagnóstica y que se logre una derivación temprana al especialista, en este caso un reumatólogo infantil, porque se vio que aquellos pacientes que se hacen diagnóstico temprano tienen mejor respuesta a los tratamientos, tiene mejor pronóstico a largo plazo y llevan una mejor calidad de vida”, aclaró..

Además explicó que esta es una enfermedad crónica, “no se habla de cura sino que cuando se diagnostica con el tratamiento se buscar inactivar la enfermedad y en una segunda etapa una remisión y con ello lo diferenciamos porque no se cura sino que el paciente puede estar totalmente asintomático con o sin tratamiento pero en cualquier momento puede conllevar una reactivación y es por eso que no hablamos de curación”.

“La artritis idiopática juvenil es la más frecuente y el síntoma lo definimos como el dolor articular con inflamación. Al niño le duele y le cuesta moverse, lo diferenciamos de los dolores mal llamados ‘de crecimiento’, mal que son de niños con el umbral del dolor un poco más bajo de lo normal y son dolores de tipo funcionales. Se dan en niños completamente sanos que aparecen por la tardecita-noche después de la actividad física a diferencia de cómo se presenta la artritis inflamatoria reumatológica donde el peor momento es después del reposo prolongado, es decir, a la mañana cuando se levantan se nota rigidez, los chicos se levantan duritos, como si fueran robots, les cuesta moverse y después con el movimiento empiezan a aflojar un poquito y el cuadro mejora”, diferenció.

Otro de los síntomas de alarma tiene que ver con la inflamación articular ya sea de una o de muchas articulaciones, “no importa el número, sí tiene un inicio insidioso que no empieza de un día para el otro y hablamos de artritis crónicas que duran más de seis semanas. En esos pacientes que tienen dolor articular acompañados de inflamación crónica que lleva más de un mes, descartando que no se golpeó con nada, no tiene infección, no tiene fiebre, no tiene ningún otro síntoma, se tiene que pensar en que esto puede ser alguna enfermedad reumatológica”.

“En Reumatología no hay datos específicos de incidencia y prevalencia porque decimos que son pocos frecuentes, pero sí se estima que entre uno o dos cada mil niños pueden presentar alguna enfermedad reumatológica con lo cual es un número importante”, enfatizó la doctora.

Finalmente la especialista refirió que las obras sociales cubren el tratamiento de las distintas enfermedades, “están incluidas dentro de las patologías crónicas, nos piden muchísimo papeles, pero en general tenemos buena respuesta tanto a nivel público como privado”.

Actividades

Este viernes, 17 de marzo, se dio una serie de actividades para conmemorar el Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas en Niños y Jóvenes en el hospital de Pediatría de la ciudad de Posadas.

Ahumada detalló que se dio una charla orientativa sobre cuando sospechar estas enfermedades reumáticas en pediatría, “no solamente hablando de artritis, que es la más frecuente, sino también de lupus, el vasculitis de dermatomiocitis, fue dirigida a todo el personal del Hospital de Pediatría de Posadas y de otras localidades”.

“A continuación hicimos una mini reunión con algunos pacientes y sus familias, más que nada para que se conozcan y sepan que hay otras personas que también están pasando por lo mismo y se sientan un poquito más acompañados”, finalizó.