Por la sequía, feriantes se turnan para ofrecer verduras

viernes 17 de marzo de 2023 | 4:30hs.

Los últimos coletazos de la sequía en Misiones está impactando en la producción de verduras en las chacras y una señal muy clara, es la disminución de puestos fijos en las Ferias Francas de Posadas. En la chacra 32-33, de 15 familias que cada miércoles llegaban con hortalizas frescas, ahora se mantienen cinco, número que se incrementa los domingos, aunque la concurrencia es alternada. Situación similar en la feria de Santa Rita, donde los productores venden muy rápido la escasa verdura que ofrecen al consumidor ya que las débiles lluvias de los últimos meses, provocó caída de las ventas.



El presiente de las ferias francas de Posadas, José Villasanti, confirmó que “no hay mucha producción debido a la sequía. Se vende todo lo que se trae porque no hay tantas verduras. Esperamos que con más lluvias y con la humedad que hay en el ambiente empecemos a mejorar”.



Disponible para el consumidor, que busca en la feria productos frescos, de calidad y a precios más bajos que en supermercados, despensas o fruterías, “hay un poco de verdura de hoja, pero lo que más se llevan es para resolver la comida del día como la cebollita, el perejil, el morrón, zapallo y la lechuga que más se consume los fines de semana”, aseguró Villasanti.



Los grandes galpones donde los feriantes se instalan miércoles, sábados y domingos ya no tienen la misma escenografía de antes. “Los domingos vienen más productores porque ese día no se trabaja en la chacra, pero los miércoles ahora somos cinco cuando unos meses atrás éramos mínimo 15”, reveló la feriante Agustina Martos, productora de Cerro Azul.



La joven vendedora también apuntó a la sequía por la baja de la producción y la ausencia de más colegas. “El sol pega fuerte y afecta a la lechuga, rúcula y acelga. La cebollita aguanta más, pero no se puede sacar mucho más de la chacra porque las lluvias no alcanzan”.



Otra productora de Cerro Azul, explicó que los productores que se mantienen en los puestos de la feria, “son porque algunos tienen invernáculos y se protegen más”. Mientras que José Villasanti admitió que “hay muchos productores que no están viniendo por la falta de producción. Vienen cada 15 días, se turnan hasta que se estabilicen las lluvias”.



De un padrón de 500 productores registrados de los diferentes municipios, “la merma es de un 15% de manera presencial, pero hasta ahora ninguno avisó que dejará de venir definitivamente”, aclaró Villasanti.



Uno de los productos más buscados en las ferias francas es la mandioca, “que también hay faltante. De a poco se irá normalizando porque el productor no quiere arrancar porque pierde mucho. La raíz se queda en la tierra porque está muy seco el suelo”, explicó el dirigente feriante. “Según los puestos, se consigue a 350 o 400 pesos el kilo de mandioca. Muy por debajo de los precios que se venden actualmente en el supermercado”.



“El precio de la mandioca varía si está pelada o no, pero no supera los 450 pesos”, dijo un productor de Yacutinga, instalado en un solitario puesto en Santa Rita.



A la espera de precipitaciones más intensas, los feriantes de Posadas resisten en sus puestos y ahora le abrirán las puertas a emprendedores para que puedan ofrecer sus trabajos artesanales. Mediante un convenio con la multilateral de Políticas Sociales, la Asociación de Ferias Francas de Posadas habilitará espacios para que beneficiarios del programa Empecemos de Nuevo, expongan inicialmente en la chacra 32-33, a partir del próximo miércoles.



“En este momento de crisis tenemos que ayudarnos entre todos para salir adelante. Los emprendedores viven de lo que hacen y en las ferias les vamos a dar un lugar para exponer”, explicó Villasanti. La intención es mantener a los habituales consumidores e incrementarlos en este presente de baja producción de verduras, ofreciendo otros productos para su comercialización.

Con el fin de La Niña, prevén más lluvias desde mayo

Desde la dirección de Alerta Temprana confirmaron a El Territorio que “con el fin del fenómeno de La Niña, lentamente el régimen de lluvias se irá normalizando”, explicó el director del organismo, Daniel Fernández Cata.



Según proyecciones, el cese de la sequía marcará el comienzo de una nueva etapa que permitirá a la provincia de Misiones, alcanzar un régimen de lluvia más normal. “Que La Niña haya llegado a su fin no significa que lloverá de manera extraordinaria y tampoco será de inmediato”, aclaró.



“Las masas de aire tardan en reaccionar a los cambios y en dos meses se notarán las modificaciones en los patrones de circulación atmosférica”, acotó el director de Alerta Temprana.



A partir del mes de mayo, “comenzarán lluvias más seguidas, con temperaturas templadas a frescas y tendremos un buen nivel de humedad del suelo para los meses de mayo, junio, julio y agosto”, adelantó Cata.



En función de las necesidad imperiosa que tienen las chacras misioneras de recuperar su producción, desde Alerta Temprana anticiparon que “así como llegarán las lluvias, la temperatura irá disminuyendo y eso beneficiaría el arribo de heladas para mediados de junio”. Si bien habrá días con temperatura de un dígito, “las heladas este año no serán tan dañinas como la del año pasado y más acotada a su ciclo, porque la última estaría llegando en la primera quincena de agosto”.