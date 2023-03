Un edificio preparado para la innovación y el conocimiento

viernes 17 de marzo de 2023 | 6:04hs.

La infraestructura del Silicon Misiones se encuentra ubicada frente al Parque del Conocimiento, consta de dos plantas y tiene una capacidad para 150 personas. Allí además se alojarán las empresas de base tecnológica que ya se encuentran radicadas en la provincia y las que se sumarán.



El moderno edificio tiene una superficie de dos mil metros cuadrados construidos, con una arquitectura diseñada para fomentar el impulso creativo en los estudiantes, con una clara impronta en el cuidado del medioambiente y como paso inicial hacia el proyecto de una smart city, con varios parques dedicados a la ciencia.



La flamante infraestructura edilicia está equipada con tecnología instalada en espacios estilo coworking y los sitios especiales para capacitaciones. En ese punto, desde Silicon Misiones afinan los detalles para implementar una academia de negocios, cuya instrucción previa a los docentes, la están dictando académicos de la Universidad Austral.



Asimismo, sobre ello, se refirió el intendente Leonardo Stelatto, quien argumentó que “la transformación de Posadas es el resultado de la visión, planificación y ejecución de hombres y mujeres que entendieron que el único futuro posible es donde se aprovechen las ventajas de la tecnología, innovación y capacidad creativa de las nuevas generaciones. Un modelo que garantice la inclusión, que respete la tradición e idiosincrasia del misionera, que cuide la naturaleza y recursos naturales pero con perspectiva de inserción en el mundo global”.



“La palabra clave es educación y la inversión en estas áreas permite que hoy celebremos otro logro, que no es uno más. Los edificios no son sólo estructuras, sino que son espacios dinamizadores. Este edificio es impresionante como lo fue el Parque del Conocimiento, el Parque de la Salud y tantos otros de Posadas y Misiones. Lo impresionante es lo que va a pasar acá adentro con los jóvenes”, manifestó.



Y agregó: “En las plazas que recuperamos y bajo las nuevas luminarias, se piensan nuevas empresas, aspiraciones deportivas y tantos anhelos característicos del espíritu emprendedor del misionero”.



Formación

De acuerdo a lo que indicó el presidente de la Legislatura Carlos Rovira, hay alrededor de 50 mil misioneros distribuidos en la escuela de robótica, secundaria de innovación, y espacios maker, además de otros jóvenes que no son de Misiones.



En ese marco y tras visualizarse un video institucional sobre los objetivos de Silicon Misiones, fue Siomara Vitto, subsecretaria de Silicon Misiones, quien tomó en primer lugar la palabra y dio la bienvenida a los presentes. Rememoró además la firma del decreto de creación de Silicon y mencionó que el edificio será el primero de un parque tecnológico que se construirá en el perímetro.



“Ejecutamos una política de Estado inclusiva, brindamos educación de calidad gratuita, para capacitar a nuestros jóvenes en ciencias digitales, biotecnología y ciencias novedosas de administración y marketing. Lo hacemos con alianzas estratégicas con otras instituciones públicas, privadas y el sector empresarial. Capacitamos a más de mil misioneros en el 2022 en distintos municipios”, adujo Vitto. Y se refirió puntualmente a la modalidad educativa que pregona el sistema tecnológico de Misiones.



Mencionó además que se acompaña a empresas y emprendedores en el desarrollo con la academia de negocios de Silicon Misiones.



“A partir de hoy todo se potenciará en este edificio, irradiando a toda la provincia de Misiones. Se radicarán empresas de base tecnología de Misiones, Argentina y el mundo. Este encuentro productivo, nos convertirá en la usina más importante de la región. No es casual. Hay una convicción política que consolidó ese plan, con una visión estratégica para el desarrollo socioeconómico”, determinó.

Nació como proyecto de ley y ya funciona con marco jurídico

Programadores de todas las edades podrán concebir proyectos. Foto: Natalia Guerrero

Silicon Misiones obtuvo el marco jurídico para comenzar a funcionar en agosto de 2020 y desde ese momento se proyectó la construcción de un espacio con más de 12 mil metros cuadrados, donde ya se construyó el primero de una serie de varios edificios más dentro del mismo predio y que será alimentado energéticamente por un parque fotovoltaico.



El Silicon, de acuerdo al proyecto que inicialmente se giró a la Legislatura, fue pensado con la finalidad de promocionar el asentamiento y crecimiento de empresas con elevado perfil innovador, en el marco de una interacción de los sectores científicos, tecnológicos, gubernamental, educativo y empresarial.



Uno de los objetivos principales, de acuerdo al texto de la ley que dio origen al parque tecnológico, “es la búsqueda, fomento y desarrollo de nuevas tecnologías, información y servicios del conocimiento, integrado como ecosistema de alta tecnología que hospeda industrias tecnológicas modernas y una comunidad urbana planificada con infraestructura de vanguardia y servicios empresariales internos”, argumentó Carlos Rovira, autor de la ley.



La idea principal es transformar el Silicon Misiones en un centro regional para la innovación y desarrollo de alta tecnología, trabajando de manera coordinada con el Polo Tic, la Escuela de Robótica, la Secundaria de Innovación y los diferentes espacios educativos que creó el gobierno provincial.



Desde su creación y mientras se construía el edificio, el Silicon Misiones avanzó en innumerables capacitaciones con la mirada en la programación y el idioma inglés. Esa dinámica ya abrió las puertas a varios misioneros a trabajar para empresas extranjeras. Allí radica otra de las finalidades del parque tecnológico, convertirse en un centro de formación y empleo que atraiga a empresas nacionales y extranjeras vinculadas a la economía del conocimiento.



De acuerdo a declaraciones de Siomara Vitto, subsecretaria de Silicon Misiones, “cinco empresas misioneras ya están próximas a instalarse en el nuevo edificio y otras diez foráneas, mostraron interés en afincarse en Posadas. Todas pertenecen al área del desarrollo de software, aplicaciones y soluciones digitales para industrias”. Otra formación que ya encara Silicon es la enseñanza de chino mandarín, dedicado para estudiantes avanzados o graduados.