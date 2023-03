Mujer fue baleada durante una disputa entre dos familias

viernes 17 de marzo de 2023 | 6:05hs.

Una mujer resultó con una herida de arma de fuego en la pierna luego de ser atacada en dos oportunidades por vecinos de la chacra 181, en Posadas. Los hechos ocurrieron la noche del miércoles sobre la avenida Malvinas Argentinas, en cercanías al Ejército Nacional Argentino, y se enmacarían en un conflicto de vieja data entre dos familias.



La víctima fue identificada como Miriam B. (38), quien recibió un disparo en el muslo, pero fue atendida por personal policial y médico, quienes determinaron que está fuera de peligro.



Según detallaron fuentes de la Policía de Misiones, los hechos sucedieron cerca de las 20 . Una vecina del barrio, de 24 años, manifestó que estaba en la casa de un familiar hasta que se inició una discusión.



En ese momento decidió irse. Expresó que al retirarse hacia su domicilio, le interceptaron al menos cinco hombres con quienes, según lo relatado por la mujer, tiene diferencias hace más de tres años.



Uno de los agresores tenía un arma de fuego con la que amenazó agredirla.



Sin embargo, pese al susto, esto no sucedió y ella pudo retirarse hacia su domicilio sin lesiones físicas.



No obstante eso, minutos después, cuando la denunciante se encontraba en su domicilio en la intersección con la calle El Trabajador, nuevamente se hicieron presente estos agresores, decididos a lastimar a la mujer en cuestión.



Por lo tanto, los atacantes comenzaron a arrojar piedras y efectuar disparos contra el inmueble, logrando lesionar a la mencionada víctima, especificamente la pierna derecha.



Rápidamente, llamaron a emergencias y se hicieron presentes los uniformados de la Comisaría Decimosexta. En esa instancia los presuntos agresores se dispersaron en los pasillos del barrio, no pudiendo ser atrapados hasta la víspera.



De todas formas los operativos de diferentes comisiones continuaron durante la noche y ayer. Se señaló que los agresores serían identificados y tarde o temprano serán puestos a disposición de la Justicia.



Anoche los voceros consultados expresaron que no se descartaba la concreción de allanamientos en el lugar en busca del arma y los responsables.



En la escena se hicieron los trabajos de rigor y los profesionales de la Policía Científica levantaron elementos que podrían coincidir con proyectiles.



Respecto a la mujer lesionada, se dispuso su traslado hasta el Hospital Ramón Madariaga, donde fue examinada por el médico, que indicó que tenía una herida en su pierna derecha que llevará al menos 14 días de curación.



Por el hecho interviene el Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del juez Miguel Mattos.