Asesinó a su expareja de más de 100 puñaladas y sigue prófugo

viernes 17 de marzo de 2023 | 6:03hs.

Familiares y amigos de Sandra Silguero, una mujer asesinada de más de 100 puñaladas hace 8 años en la ciudad de Corrientes, se concentraron ayer en una plaza del centro de la capital de la provincia mencionada y luego se manifestaron frente a la sede del Ministerio de Seguridad en reclamo de Justicia y para pedir que se continúe con la búsqueda de Daniel Borlicher, expareja de la víctima y padre de sus hijos, quien fue acusado del femicidio y permanece prófugo desde el momento del delito.



“Pasaron ocho años de total impunidad”, aseguró a Télam Karina Silguero, hermana de la víctima, quien relató que durante la jornada de reclamo se reunieron con el subsecretario de Seguridad de Corrientes, Osvaldo De los Santos, a quien le pidieron detalles sobre el avance de la investigación por la muerte de Sandra.



“No recibimos ninguna información, no sabemos si realmente lo están buscando” al acusado Borlicher, dijo la mujer, en referencia al paradero del femicida.



Según Karina Silguero, el funcionario De los Santos “se comprometió a una nueva reunión para brindarnos información, pero si no cumple, marcharemos todos los 16 de cada mes, hasta que obtengamos una respuesta”.



Además, agregó que el acusado hizo mal a toda una familia, ya que “Borlicher no sólo asesinó a mi hermana, sino que terminó también con la vida de mis padres”, se lamentó Karina, y mencionó que su padre murió hace dos años y su mamá hace cuatro meses.



En este sentido, dijo a Télam que sus padres “fallecieron esperando justicia, estaban sumidos en una profunda depresión, lloraban sobre la foto de Sandra”.



Recompensa

Por otra parte, manifestó que también esperan una actualización del monto de la recompensa ofrecida por el Programa Nacional de Recompensas del Ministerio de Seguridad de la Nación, que es de un millón de pesos, y aspiran que aumente a cinco millones. “Estamos luchando también por eso”, precisó en declaraciones a Télam.



“Creemos que Borlicher debe estar fuera del país, porque antes de conocer a mi hermana vivió en Paraguay y Brasil”, precisó Karina.



Sandra Silguero fue asesinada de más de 100 puñaladas en su casa del barrio San Benito de la Capital de Corrientes el 16 de marzo de 2015 y por el femicidio fue acusado Borlicher, su expareja y padre de sus hijos, que en ese momento tenían 12 y 18 años.



El cadáver de la mujer fue hallado por la niña de 12 años, mientras que Borlicher se fugó sin dejar rastros.



“Marcharemos todas las veces que sea necesario, para que nos den información sobre su búsqueda, y hasta que logremos justicia”, concluyó Karina, que hoy estuvo acompañada por familiares de otras víctimas de femicidios.